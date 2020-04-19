Чисто королевская семья: Оля Полякова с дочерьми поздравила всех с Пасхой

Фото: Оля Полякова с дочкой Машей (instagram.com/polyakovamusic)

Певица очаровала поклонников эффектным кадром из фотосессии

Оля Полякова во время карантина стала проводить намного больше времени со своими дочерьми - 15-летней Машей и 8-летней Алисой. Певица откровенно призналась, что порой это очень непросто и им пришлось заново учиться общаться. Однако "Королева ночи" не унывает и придумывает все новые развлечения для своих домочадцев и поклонников - в прямых эфирах она показывает свои тренировки, обсуждает интересные темы с другими звездами и готовит с детьми вкусняшки. Пасху они будут отмечать в тесном семейном кругу в своем загородном доме.

Полякова решила поздравить всех фанатов с этим светлым праздником в Instagram. Артистка опубликовала красочный и эффектный снимок, на котором они с дочерьми сидят за красиво накрытым пасхальным столом в саду.

При этом мама и девочки одеты в элегантные наряды ярких цветов, а на головах у них красуются шляпки необычных форм. Так, сама Оля выбрала нежно-розовый цвет, Маша - изумрудно-зеленый, а Алиса голубой. Кадр был сделан ранее в рамках фотосессии для одного из журналов.

Фото: Оля Полякова с дочерьми (instagram.com/polyakovamusic)

"Со светлым праздником Пасхи! Счастья и благополучия в ваши семьи", - душевно пожелала подписчикам певица.

Пользователи сети пришли в восторг от такого яркого фото и засыпали Олю комплиментами и поздравлениями с праздником.

Які ж ви красунечки! Ватаю вас з Паскою! Христос Воскрес!

Дуже красиві ,шикарні

Как с открытки)

Які дами!!! Справжні леді!!! Зі святом! Христос воскрес!

Здоровья и сопутствующих благ!!! Фото огонь

ААААхх. Как красиво. Принцессы. Всех благословений Вашему дому Вашей семье!!!

Воистину воскресе!Спасибо!

Чисто королевская семья

Клас,щирі вітання!

Мадам ,а король де?)

Не хватает главы семейства

Вау,какие вы красивые

Красотки Фото как кадр с фильма. Поздравляю с Светлой Пасхой! Всех благ земных

Какая ретро красота. Веет благородством и аристократической интеллигентностью! С праздником! Пусть любовью наполняются сердца

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова рассказала, как проводит карантин с пользой для семьи.