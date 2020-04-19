Чисто королевская семья: Оля Полякова с дочерьми поздравила всех с Пасхой

Певица очаровала поклонников эффектным кадром из фотосессии
Оля Полякова во время карантина стала проводить намного больше времени со своими дочерьми - 15-летней Машей и 8-летней Алисой. Певица откровенно призналась, что порой это очень непросто и им пришлось заново учиться общаться. Однако "Королева ночи" не унывает и придумывает все новые развлечения для своих домочадцев и поклонников - в прямых эфирах она показывает свои тренировки, обсуждает интересные темы с другими звездами и готовит с детьми вкусняшки. Пасху они будут отмечать в тесном семейном кругу в своем загородном доме.
Полякова решила поздравить всех фанатов с этим светлым праздником в Instagram. Артистка опубликовала красочный и эффектный снимок, на котором они с дочерьми сидят за красиво накрытым пасхальным столом в саду.
При этом мама и девочки одеты в элегантные наряды ярких цветов, а на головах у них красуются шляпки необычных форм. Так, сама Оля выбрала нежно-розовый цвет, Маша - изумрудно-зеленый, а Алиса голубой. Кадр был сделан ранее в рамках фотосессии для одного из журналов.
Фото: Оля Полякова с дочерьми (instagram.com/polyakovamusic)
"Со светлым праздником Пасхи! Счастья и благополучия в ваши семьи", - душевно пожелала подписчикам певица.
Пользователи сети пришли в восторг от такого яркого фото и засыпали Олю комплиментами и поздравлениями с праздником.
Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, Оля Полякова рассказала, как проводит карантин с пользой для семьи.