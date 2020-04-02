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Супер мама и хозяйка: Оля Полякова показала, как приготовить вкуснейшие домашние бургеры (видео)

Lite » Еда 02.04.2020 - 09:46
Супер мама и хозяйка: Оля Полякова показала, как приготовить вкуснейшие домашние бургеры (видео)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова сняла на видео весь процесс приготовления

Оля Полякова на время карантина из-за коронавируса, как и другие украинские звезды, вынуждена была отменить концерты. Напомним, что карантин в Украине продлен до 24 апреля! Чтобы не заскучать самой и как-то развлечь своих поклонников Полякова решила едва ли не всю свою жизнь вывести в онлайн-режим! Теперь украинская “Королева ночи” в прямых эфира показывает, как готовит, тренируется, общается с другими знаменитостями и т.д. Как правило, своей звездной маме помогают ее дочери — 15-летняя Маша и 8-летняя Алиса. Кстати, Алиса очень любит показать свой сложный характер. На днях Полякова в очередной раз похвасталась своими кулинарными талантами — певица приготовила домашние бургеры.

В этот раз маме помогала Маша. Как обычно, на своей instagram-страничке Полякова показала подробнейший рецепт приготовления бургеров. Особенное внимание Оля уделила приготовлению булочек.

Супер мама и хозяйка: Оля Полякова показала, как приготовить вкуснейшие домашние бургеры (видео)

Супер мама и хозяйка: Оля Полякова показала, как приготовить вкуснейшие домашние бургеры (видео)

Скриншоты: instagram.com/polyakovamusic

Для приготовления булочек первым делом необходимо сделать опару. Оля берет пару ложек муки, чайную ложку дрожжей и молоко. При этом Оля отмечает, что не знает точной рецептуры и все берет “на глаз”.

Опара должна получиться по консистенции как густая сметана. Затем ее необходимо поставить в теплой место. Когда опара будет готова, в нее необходимо добавить еще муку, теплого молока, сливочного маска грамм 50-100 (жидкого) и немного соли. После чего раскатываем мягкое тесто. Когда тесто окончательно взошло, можно приступить к выпеканию булочек для бургеров. А вот для котлет Оля взяла фарш из телятины.

“Получились вкуснейшие домашние бургеры. Вы можете их легко приготовить для своей семьи, не выходя из дома. Забирайте рецепт!” — пишет Оля Полякова.

Видео: instagram.com/polyakovamusic

Тем временем подписчики Оли поспешили оставить комментарии под ее новым полезным видео:

  • “Поставила тесто набухать и набухалась вместе с ним”
  • “Оля, супер! Супер женщина, супер мама, супер жена, супер хозяйка и просто Супер Звезда”
  • “Очень мне нравится старшая дочь. Очень воспитанная и послушная девочка”
  • “Бургеры? Мы что, в США живём, пирожки бы лучше приготовили, Ольга))”
  • “А я думаю, де ж ділися дріжджі)) Всі щось печуть, скоро і борошно закінчиться”
  • “Хозяюшка, умничка, супер мама! Молодец что порадовала деток”
  • “Все! Завтра делаю! Спасибо за видео”
  • “Спасибо, я сделаю вместе с мамой”
  • “Большое спасибо за такой детальный рецепт, захотелось приготовить”
  • “Овсянка проще и вкуснее)”

Супер мама и хозяйка: Оля Полякова показала, как приготовить вкуснейшие домашние бургеры (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic

Конечно же, Оля показала и готовый результат! Так что усилия явно того стоят.

Супер мама и хозяйка: Оля Полякова показала, как приготовить вкуснейшие домашние бургеры (видео)

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой заговорила об отношениях на расстоянии.

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