Чистая роскошь: принцесса Евгения ошеломила сеть шикарным образом в черном атласном платье

Принцесса Евгения (фото: instagram.com/princesseugenie)

В нем принцесса блистала на звездной свадьбе Молли Уайтхолл

Принцеса Евгения, похоже, превращается в новую икону стиля британской королевской семьи. Так, 30-летняя внучка королевы Елизаветы в феврале побывала на свадьбе своей близкой подруги, с которой они вместе учились в колледже, Молли Уайтхолл. Евгения пришла на мероприятие в довольно скромном по меркам такого торжества наряде и практически не позировала фотографам. А потому новое фото с церемонии, которое попало в сеть, стало приятным сюрпризом для поклонников Ее Величества.

Принцесса Евгения и Молли Уайтхолл (фото: twitter.com/polkapopp)

Кадром поделилась Молли в честь 30-летия Евгении, которое она отметила 23-го марта. Она выложила в сеть фото, на котором подруги обнимаются, таким образом поздравив Евгению в юбилеем. На снимке отлично видно, что образ принцессы был не таким уж простым. Королевский модный блогер Polka Popp разобрала его по полочкам, написав в своем Twitter: «Я думаю, что принцесса Евгения надела атласное платье от Peter Pilotto из коллекции осень/зима 2019 на свадьбу ее друзей Молли Уайтхолл и Тебе Уилкинсона еще в феврале», – написала она.

Принцесса Евгения на свадьбе (фото: instagram.com/molly_whitehall)

Закрытое атласное платье миди с рукавами-фонариками, запахом и брошью стоит около 3000 долларов. С первого взгляда, достаточно скромное, оно обрело женственное и роскошное звучание благодаря высокому разрезу по ноге и блестящим камням. Завершали образ лаконичная укладка и легкий макияж в мягких тонах. На некоторых кадрах также заметно, что маникюр британская наследница выбрала ягодный. Многочисленные светские и модные порталы уже успели отметить образ как более чем удачный.

Напомним, Евгения и Молли, а также ее брат, комик Джек Уайтхолл, являются близкими друзьями. Джек присутствовал на свадьбе Евгении, которая состоялась в октябре 2018 года. А после опубликовал сообщение, посвященное своему школьному другу, в Instagram: "Невероятный день, рад увидеть двух добрых и замечательных людей в мире, которые связывают себя брачными узами. Пожелайте им очень счастливой совместной жизни. Приветствую Джека и Евгению! #Royalwedding".