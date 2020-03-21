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Кейт Миддлтон вышла в свет с важной миссией в элегантном костюме от демократичного бренда

Lite » Стиль жизни 21.03.2020 - 12:05
Кейт Миддлтон вышла в свет с важной миссией в элегантном костюме от демократичного бренда
Кейт Миддлтон и принц Уильям в Дублине (фото: Тwitter.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджские посетили станцию скорой помощи в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям, невзирая на коронавирус, добросовестно выполняют свои королевские полномочия. Детей герцоги Кембриджские предпочли максимально обезопасить и перевели на дистанционные обучение, но сами от рабочих визитов не отказались. Так, монаршая чета посетила отделение скорой помощи в Лондоне, Кройдон, чтобы лично поблагодарить сотрудников за их самоотверженную работу в разгар эпидемии. Для выхода в свет стильная Кетрин выбрала лилово-розовый брючный костюм.

Герцогиня Кембриджская отдала предпочтение двубортному блейзеру от Marks & Spencer, стоимостью около 175 долларов и узким брюкам со стрелками (105 долларов), сообщает Рagesix. Кетрин довершила деловой образ серыми лодочками от Hugo Boss. К слову, золовка Кейт Мидллтон, Меган Марк – также большая поклонница бренда Marks & Spencer, она даже включила платье британской марки в свою благотворительную коллекцию для Smart Works в прошлом году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили персонал Национальной службы здравоохранения за образцовую круглосуточную работу на фоне вспышки коронавируса в Великобритании.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на стандии скорой помощи в Кройдоне (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Также герцоги Кембриджские показали, как обработали руки дезинфицирующим средством перед тем, как пообщаться с сотрудниками станции скорой помощи. Кетрин и принц Уильям еще раз напомнили о важности соблюдения профилактических мер в непростое для всего мира время: оставаться дома при первых симптомах простуды, минимизировать контакты с людьми и т.д.

Напомним, что ранее брат Кейт Миддлтон, Джеймс, ушел на самоизоляцию в связи с коронавирусом и показал, в какой "компании" проводит время. Так, он умилил милым фото с четырьмя очаровательными песиками породы английский кокер спаниель.

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Новости Украины Кейт МиддлтонПринц Уильям
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