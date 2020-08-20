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Чертовски привлекательна: 51-летняя Дженнифер Энистон сверкнула стройными ножками в мини-шортах

Четверг 20 августа 2020 21:27
Чертовски привлекательна: 51-летняя Дженнифер Энистон сверкнула стройными ножками в мини-шортах
Дженнфер Энистон (фото: latimes.com)
Автор: Lite

Звезда снялась без фотошопа

Дженнифер Энистон в феврале этого года исполнился 51 год. Но актриса ничуть не переживает по поводу своего возраста. Она дает откровенные интервью, где рассуждает о зрелых женщинах и их проблемах, принимает участие в разнообразных успешных проектах, а еще – снимается для глянца. Причем в весьма откровенных нарядах.

Чертовски привлекательна: 51-летняя Дженнифер Энистон сверкнула стройными ножками в мини-шортахЧертовски привлекательна: 51-летняя Дженнифер Энистон сверкнула стройными ножками в мини-шортахДженнифер восхитила красотой (фото: latimes.com)

В этот раз она появилась на страницах Los Angeles Times. На фото, которые уже облетели сеть, любимица публики примерила джинсовые мини-шорты и голубую рубашку. Для другого образа она выбрала черное облегающее платье, которое подчеркнуло стройное тело Энистон. Такой наряд помог ей показать свои стройные ножки во всей красе. Актриса позирует на деревянном стуле в воем загородном доме, а также на лужайке у дома. Что примечательно, она использовала минимум косметики, а волосы свободно распустила по плечам. А сами фото не обрабатывались в фотошопе.

Чертовски привлекательна: 51-летняя Дженнифер Энистон сверкнула стройными ножками в мини-шортахАктриса выглядит просто сногсшибательно (фото: latimes.com)

Таким образом, в съемке удалось отлично передать натуральность и простоту, беззаботность и веселость нрава героини. А также, безусловно, ее неувядающую красоту. К слову, в интервью звезда рассказала, что хочет жить долго и счастливо – желательно, до 100 лет. А потому уже сейчас заботится о своем теле, правильно питается, уделяет время тренировкам и следит за позитивным ключом своих мыслей. Пример для подражания бывшей супруги Брэда Питта – ее отец, которому сейчас уже 87 лет. "Да, немного ломит кости, но в целом он чувствует себя отлично", – смеется Дженнифер и добавляет, что ей точно повезло с генами.

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