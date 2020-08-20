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Страшенно приваблива: 51-річна Дженніфер Еністон блиснула стрункими ніжками в міні-шортах

Четвер 20 серпня 2020 21:27
Страшенно приваблива: 51-річна Дженніфер Еністон блиснула стрункими ніжками в міні-шортах
Дженнфер Еністон (фото: latimes.com)
Автор: Lite

Зірка знялася без фотошопу

Дженніфер Еністон в лютому цього року виповнився 51 рік. Але актриса нітрохи не переживає з приводу свого віку. Вона дає відверті інтерв'ю, де розмірковує про зрілих жінок і їхніх проблеми, бере участь в різноманітних успішних проектах, а ще - знімається для глянцю. Причому в досить відвертих вбраннях.

Страшенно приваблива: 51-річна Дженніфер Еністон блиснула стрункими ніжками в міні-шортахСтрашенно приваблива: 51-річна Дженніфер Еністон блиснула стрункими ніжками в міні-шортахДженніфер захопила красою (фото: latimes.com)

Цього разу вона з'явилася на сторінках Los Angeles Times. На фото, які вже облетіли мережу, улюблениця публіки приміряла джинсові міні-шорти і блакитну сорочку. Для іншого образу вона вибрала чорну відверту сукню, яка підкреслила струнке тіло Еністон. Таке вбрання допомогло їй показати свої стрункі ніжки у всій красі. Актриса позує на дерев'яному стільці в своєму заміському будинку, а також на галявині біля дому. Що примітно, вона використовувала мінімум косметики, а волосся вільно розпустила по плечах. А самі фото не оброблялися в фотошопі.

Страшенно приваблива: 51-річна Дженніфер Еністон блиснула стрункими ніжками в міні-шортахАктриса виглядає просто чудово (фото: latimes.com)

Таким чином, в зйомці вдалося відмінно передати натуральність і простоту, безтурботність і веселість вдачі героїні. А також, безумовно, її нев'янучу красу. До слова, в інтерв'ю зірка розповіла, що хоче жити довго і щасливо - бажано, до 100 років. А тому вже зараз піклується про своє тіло, правильно харчується, приділяє час тренуванням і стежить за позитивним ключем своїх думок. Приклад для наслідування колишньої дружини Бреда Пітта - її батько, якому зараз вже 87 років. "Так, трохи ломить кістки, але в цілому він відчуває себе відмінно", - сміється Дженніфер і додає, що у їй точно пощастило з генами.

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