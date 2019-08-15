"Чертовски красивая": Лобода вышла в свет в Монако в стильном вечернем наряде

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Артистка посетила концерт в элегантном платье

Украинская певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе европейские каникулы. Сначала артистка посетила Рим, где, к слову, поразила фанатов впечатляющей растяжкой. При этом она позировала на балконе своего номера в одном лишь нижнем белье, что вызвало неоднозначную рекацию в сети. После чего знаменитость отправилась на Лазурный берег, а именно в Монако.

На своей страничке в Instagram Светлана поделилась снимком в эффектном образе. Артистка отправилась на концерт, для чего выбрала элегантное и стильное черное вечернее платье в пол. Волосы она оставила распущенными и дополнила образ сумочкой-клатчем на цепочке.

"Иду на концерт", - прокомментировала Лобода публикацию, причем на английском языке.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловеры певицы оценили ее классический и в то же время модный образ и не стали скупиться на комплименты.

Ну нельзя же быть красивой такой!!!!! Шикарная!!!

Взорвите Монако к чертям

Грация

Красивая!

Чертовски красивая! Не буду желать удачи, она вам не понадобится))))

Самая нереальная

Уровень идеальности зашкаливает

Уау, отожги там, наша огненная дамочка

Ты супер

Очень красивая девушка певица Лобода

КАК МОЖНО БЫТЬ ТАКОЙ ГОРЯЧЕЕЕЕЕЙ

Как всегда элегантна и сексуальна

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Как мы ранее писали, Светлана Лобода вовсю насладилась ярким отдыхом в Риме, куда певица прибыла на днях. При этом в итальянском городе Лобода провела очень насыщенные дни - исполнительница ходила по магазинам, тусовкам, конечно же, на экскурсии.

Ранее Светлана Лобода с дочкой позабавили "перевоплощением" в кошечек. Мама с дочкой Евой решили немного развлечься и позабавить поклонников певицы.