Чорна пантера: Настя Каменських блиснула фігурою в прозорій сукні

Настя Каменських підкреслила свою фігуру
Настя Каменських відвідала премію "Золота Жар-Птиця" в чорній прозорій сукні, на яку вона одягла шкіряний жакет. Фотографії з церемонії популярна співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.
Настя показала три нових чорно-білі фотографії, на одній з яких на ній надіті чорні окуляри.
"Яскравий вечір на премії "Золота Жар-Птиця". Так приємно, що в нашій країні цінують і відзначають музику Made in Ukraine", - зазначила співачка.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Користувачі мережі також прокоментували образ Насті Каменських.
Нагадаємо, що Настя Каменських показала своє насичене тренування в тренажерному залі.
Раніше повідомлялося про те, що спокуслива Каменських полонила образом у відвертому міні.