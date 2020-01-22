Черная кошка: Анита Луценко в мокром купальнике соблазнила формами у бассейна

Украинская фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко, которая продолжает эксперименты с имиджем и меняет не только длину стрижки, но и выбирает неоновые цвета для окрашивания волос, заинтриговала поклонников свежим кадром с экзотического курорта.

Согласно Instagram знаменитости, Новый год она встретила в египетском Шарм-ель-Шейхе, а продолжить зимние каникулы решила на далеком острове Бали, о котором, как оказалось, мечтала с 11 лет.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

"В 11 лет я увидела программу про путешествия и Бали и с тех пор мечтала) А мечты так сказать имеют свойства сбываться) понадобилось всего-то 24 года. Всем сбычи мечт", - пожелала своим фанатам и последователям тренер.

Стоит отметить, что первый кадр, которым поделилась Анита, выглядит как из рекламного ролика о райской жизни. Томная, как пантера девушка, выныривает из бассейна в купальнике, подчеркивающем ее натренированную фигуру. Образ она дополнила крупными солнцезащитными очками и волосами, зачесанными назад. Такой соблазнительной Аниту мы еще не видели.

Подписчики живо отреагировали на неожиданный образ Аниты и рассказали о своих мечтах:

Это и моя мечта!!!И я знаю точно, что обязательно буду там!!! Мечты сбываются. Хорошего отдыха. Больше сториз ждём, интересные места и т.д.

И моя мечта была после передач Дмитрия Крылова "Непутевые Заметки". Осуществила в 2013

Чорна кошка рррр

ура, рада за вас ви молодчинка

Значит мне ещё 22 года ждать осталось, это тоже моя мечта, но несбыточная

Лучше тысячи слов

Супер

Я за Вас дуже рада) по-більше сторіс))

Столько же лет до Парижа добиралась

Как же мне нравиться ваша стрижка

Вы, мой мотиватор:)приятного отдыха!

И я мечтаю о Бали) С малышкой и мужем на месяц минимум

Анита, вы прекрасны, купальник огонь

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