Чорна кішка: Аніта Луценко в мокрому купальнику спокусила формами біля басейну

Навіть найсміливіші мрії повинні збуватися — вважає телеведуча
Українська фітнес-тренер і телеведуча Аніта Луценко, яка продовжує експерименти з іміджем і змінює не тільки довжину стрижки, але і вибирає неонові кольори для фарбування волосся, заінтригувала прихильників свіжим кадром з екзотичного курорту.
Згідно Instagram знаменитості, Новий рік вона зустріла в єгипетському Шарм-ель-Шейху, а продовжити зимові канікули вирішила на далекому острові Балі, про який, як виявилося, мріяла з 11 років.
"В 11 років я побачила програму про подорожі і Балі і відтоді мріяла) А мрії так би мовити мають властивість збуватися) знадобилося всього 24 роки. Всім здійснення мрій", - побажала своїм фанатам і послідовникам тренер.
Варто відзначити, що перший кадр, яким поділилася Аніта, виглядає як з рекламного ролика про райське життя. Томна, як пантера дівчина, виринає з басейну в купальнику, що підкреслює її натреновану фігуру. Образ вона доповнила великими сонцезахисними окулярами і волоссям, зачесаним назад. Такою спокусливою Аніту ми ще не бачили.
Підписники жваво відреагували на несподіваний образ Аніти і розповіли про свої мрії:
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