Чорна кішка: Аніта Луценко в мокрому купальнику спокусила формами біля басейну

Українська фітнес-тренер і телеведуча Аніта Луценко, яка продовжує експерименти з іміджем і змінює не тільки довжину стрижки, але і вибирає неонові кольори для фарбування волосся, заінтригувала прихильників свіжим кадром з екзотичного курорту.

Згідно Instagram знаменитості, Новий рік вона зустріла в єгипетському Шарм-ель-Шейху, а продовжити зимові канікули вирішила на далекому острові Балі, про який, як виявилося, мріяла з 11 років.

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

"В 11 років я побачила програму про подорожі і Балі і відтоді мріяла) А мрії так би мовити мають властивість збуватися) знадобилося всього 24 роки. Всім здійснення мрій", - побажала своїм фанатам і послідовникам тренер.

Варто відзначити, що перший кадр, яким поділилася Аніта, виглядає як з рекламного ролика про райське життя. Томна, як пантера дівчина, виринає з басейну в купальнику, що підкреслює її натреновану фігуру. Образ вона доповнила великими сонцезахисними окулярами і волоссям, зачесаним назад. Такою спокусливою Аніту ми ще не бачили.

Підписники жваво відреагували на несподіваний образ Аніти і розповіли про свої мрії:

Це і моя мрія!!!І я знаю точно, що обов'язково буду там!!! Мрії збуваються. Гарного відпочинку. Більше сториз чекаємо, цікаві місця і т. д.

І моя мрія була після передач Дмитра Крилова. Здійснила в 2013

Чорна кішка рррр

ура, рада за вас ви молодчинка

Значить мені ще 22 роки чекати залишилося, це теж моя мрія, але нездійсненна

Краще тисячі слів

Супер

Я за Вас дуже рада) по-більше сторіс))

Стільки ж років до Парижа добиралася

Як же мені подобається ваша стрижка

Ви, мій мотиватор:)приємного відпочинку!

І я мрію про Балі) З донечкою і чоловіком на місяць мінімум

Аніта, ви прекрасні, купальник вогонь

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