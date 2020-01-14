Черная королева: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в облегающем комбинезоне

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда запустила новую линию

Ким Кардашьян старается свою линию косметики, а также одежды рекламировать сама, причем с помощью максимально откровенных образов. В этот раз она напомнила всем о своем любимом продукте – туши для ресниц KKW Beauty, запостив сам продукт, а также собственный "горячий" образ. "Я так взволнована, что некоторые из наших самых продаваемых продуктов @kkwbeauty пополняются!..", – написала звезда, также сообщив. что на сайте можно приобрести матовую палитру теней для век, матовые помады, а также наборы для контуринга и хайлайтеры.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

На фото она позирует в черном облегающем комбинезоне с открытыми плечами. Такой наряд выгодно подчеркнул формы Ким, а заодно зрительно сделал ее более стройной. В этой съемке знаменитость вновь решила поэкспериментировать с прической, примерив шоколадного оттенка удлиненное каре. Такая стрижка отлично весьма к лицу 39-летней Ким, так как отлично преобразила и освежила ее образ. Завершал лук выразительный макияж с коричневыми тенями, бордового оттенка губами и мерцающей золотистой кожей.

Поклонники засыпали Ким приятными комментариями: "Черная королева", "Ты очень красивая", "Невероятная", "Идеальна"… Некоторые отметили, что звезда не похожа сама на себя. Хотя Ким меняется так часто, что, казалось, это уже никого не удивляет.

Чикаго и Тру (фото: instagram.com/kimkardashian)

Еще одна любимая тема Ким после собственных бизнес-проектов – дети. Неугомонная мамочка порадовала новыми забавными постами, где главными героинями выступили Чикаго и Тру – дочь Хлое Кардашьян. На нескольких роликах, которые опубликовала Ким, малышки катаются по супермаркету, а также веселятся в ресторане. "Проведите пальцем для еще большего умиления", – написала звезда.