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Я через месяц карантина: Маша Ефросинина позабавила сеть смешным фотоколлажем

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Телеведущая продемонстрировала отменное чувство юмора

Маша Ефросинина отвественно придерживается карантина и остается на самоизоляции с мужем и детьми. Даже юбилей супруга Тимура Хромаева они отпраздновали в кругу семьи на лесной опушке, попивая чай. Также ведущая иногда выезжает с родными на дачу и принимает участие в прямых эфирах других звезд - к примеру, на днях они с Олей Поляковой откровенно поговорили на тему “красоты”. Тема самоизоляции дала Маше возможность проявить свое чувство юмора и умение посмеяться над собой.

Так, ведущая решила показать, как она выглядит после месяца нахождения дома на карантине, и опубликовала забавный фотоколлаж. На нем Ефросинина запечатлена 1 и 31 марта, и если на первом фото она в красивом наряде, с макияжем и прической, то на втором - неряшливо одетая и с лишним весом.

"Не знаю, кто автор, но он «мой» человек", - прокомментировала Маша.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Видимо, сей "шедевр" был сделан кем-то из пользователей сети, однако ведущая не побоялась выставить его на своей странице.

Фолловеры оценили юмор Ефросининой и засыпали ее ответными шутками в комментариях, благодаря за позитив.

  • Рубрика називається: «Впізнай себе»
  • 31 марта ещё есть макияж! Я о нем забыла день на пятый
  • Лайк, если Маша супер
  • зовсім не схожа на Вас,Маша!!! Ви красунечка !!!
  • Учитывая, сколько лет фотке справа, Маша, Вы вдохновляете снановиться лучшей версией себя
  • Всё равно красотка! на втором фото - кепку снять и синие тени смыть! И не отличишь.
  • Машка ну ты огонь
  • Маша как смешно не могу
  • Как привыкнуть к лифчику после карантина
  • Класс! Декольте огонь 31 Марта! Господи,пусть это скорее все закончится и мы будет наслаждаться жизнью
  • Зрит в корень

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина откровенно высказалась о кризисе в браке и призналась, что однажды была на грани развода со своим супругом — бизнесменом Тимуром Хромаевым.

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