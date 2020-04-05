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Я через місяць карантину: Маша Єфросиніна потішила мережу смішним фотоколажем

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Телеведуча продемонструвала відмінне почуття гумору

Маша Єфросиніна відповідально дотримується карантину і залишається на самоізоляції з чоловіком і дітьми. Навіть ювілей чоловіка Тимура Хромаєва вони відсвяткували в колі сім'ї на лісовій галявині, попиваючи чай. Також ведуча іноді виїжджає з рідними на дачу і бере участь у прямих ефірах інших зірок - приміром, днями вони з Олею Поляковою відверто поговорили на тему "краси". Тема самоізоляції дала Маші можливість проявити своє почуття гумору і вміння посміятися над собою.

Так, ведуча вирішила показати, як вона виглядає після місяця перебування вдома на карантині, і опублікувала кумедний фотоколаж. На ньому Єфросиніна відображена 1 і 31 березня, і якщо на першому фото вона у гарному вбранні, з макіяжем і зачіскою, то на другому - неохайно одягнена і з зайвою вагою.

"Не знаю, хто автор, але він «моя» людина", - прокоментувала Маша.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Мабуть, цей "шедевр" був зроблений кимось із користувачів мережі, однак ведуча не побоялася виставити його на своїй сторінці.

Фолловери оцінили гумор Єфросиніної та засипали її відповідними жартами в коментарях, дякуючи за позитив.

  • Рубрика називається: «Впізнай себе»
  • 31 березня ще є макіяж! Я про нього забула день на п'ятий
  • Лайк, якщо Маша супер
  • зовсім не схожа на Вас,Маша!!! Ві красунечка !!!
  • Враховуючи, скільки років фотці праворуч, Маша, Ви надихаєте снановиться кращою версією себе
  • Все одно красуня! на другому фото - зняти кепку і сині тіні змити! І не відрізниш.
  • Машка ну ти вогонь
  • Маша як смішно не можу
  • Як звикнути до бюстика після карантину
  • Клас! Декольте вогонь 31 Березня! Господи,нехай це швидше за все закінчиться і ми буде насолоджуватися життям
  • Зрить у корінь

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна відверто висловилася про кризу в шлюбі і зізналася, що одного разу була на межі розлучення зі своїм чоловіком — бізнесменом Тимуром Хромаєвим.

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