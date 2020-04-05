Я через місяць карантину: Маша Єфросиніна потішила мережу смішним фотоколажем

Телеведуча продемонструвала відмінне почуття гумору
Маша Єфросиніна відповідально дотримується карантину і залишається на самоізоляції з чоловіком і дітьми. Навіть ювілей чоловіка Тимура Хромаєва вони відсвяткували в колі сім'ї на лісовій галявині, попиваючи чай. Також ведуча іноді виїжджає з рідними на дачу і бере участь у прямих ефірах інших зірок - приміром, днями вони з Олею Поляковою відверто поговорили на тему "краси". Тема самоізоляції дала Маші можливість проявити своє почуття гумору і вміння посміятися над собою.
Так, ведуча вирішила показати, як вона виглядає після місяця перебування вдома на карантині, і опублікувала кумедний фотоколаж. На ньому Єфросиніна відображена 1 і 31 березня, і якщо на першому фото вона у гарному вбранні, з макіяжем і зачіскою, то на другому - неохайно одягнена і з зайвою вагою.
"Не знаю, хто автор, але він «моя» людина", - прокоментувала Маша.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Мабуть, цей "шедевр" був зроблений кимось із користувачів мережі, однак ведуча не побоялася виставити його на своїй сторінці.
Фолловери оцінили гумор Єфросиніної та засипали її відповідними жартами в коментарях, дякуючи за позитив.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна відверто висловилася про кризу в шлюбі і зізналася, що одного разу була на межі розлучення зі своїм чоловіком — бізнесменом Тимуром Хромаєвим.