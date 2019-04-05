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Череда маленьких радостей: Джамала очаровала милым "пятничным" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.04.2019 - 11:58
Череда маленьких радостей: Джамала очаровала милым "пятничным" фото
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась с поклонниками мудрыми мыслями

Украинская певица Джамала, которая недавно поделилась уникальным видео 18-летней давности, очаровала поклонников милым и атмосферным "пятничным" фото, а также заставила задуматься о том, что такое счастье. Мотивирующие слова и теплый кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке улыбающаяся артистка лежит на ковре, закрыв глаза и прижимая к себе собачку. 

"Пятница. Дай Бог, чтоб у всех была возможность отдохнуть после сегодняшнего рабочего дня. Не забывайте, наша жизнь состоит из череды маленьких радостей: в нужный момент заигравшая песня, которая создает настроение; правильно сваренный кофе; собака, встречающая и провожающая тебя словно в последний раз... Таких мелочей тысячи! Не растрачивай себя по по пустякам. Не нравится - не делай. Нужно делать - найди из тысячи "нет" хотя бы одно "да", которое принесет тебе радость. И люби, как можно больше люби! И чаще говори об этом своим близким! "Ничто не делает человека более свободным, чем радость. Она высвобождает твой разум и наполняет его спокойствием". Раби Нахман из Брацлава", - поделилась Джамала мудрыми мыслями и советами.

Череда маленьких радостей: Джамала очаровала милым &quot;пятничным&quot; фото

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики согласились с исполнительницей  и поблагодарили ее за такие вдохновляющие и правильные слова.

  • "Спасибо любимая наша. Спасибо за ободрение и совет. Джамалочка - ты наша гордость Украины, наша радость"
  • "Дякую за ці слова!) дуже зараз необхідні))"
  • "Восхищаюсь Вами"
  • "Как мудро!!! Жить в любви и в гармонии с миром и собой, это счастье!!!"
  • "У вас прекрасная собака. Как ее зовут?"
  • "Как вы светитесь"
  • "Гарні слова"
  • "Какое солнышко Вы. Какие верные слова. Спасибо Вам"
  • "Поддерживаю"

Напомним, ранее стильная Джамала умилила поклонников "теплым" фото. Певица позировала на фоне панно "в народном стиле": с колосками, полевыми цветами, украиночками.

Также Джамала показывала яркие кадры из новой фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.

 

На фоне колосков и маков: стильная Джамала умилила поклонников "теплым" фото Настоящая гуцулка: Джамала поделилась уникальным видео 18-летней давности
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