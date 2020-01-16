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Чему учите детей: Потап пристыдил Дорофееву за голое фото, а Каменских одобрила

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.01.2020 - 16:26
Чему учите детей: Потап пристыдил Дорофееву за голое фото, а Каменских одобрила
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева купается в комплиментах своих коллег по шоу-бизу

Отдых в Доминиканской республике подействовал на солистку группы “Время и Стекло” действительно расслабляюще. Похоже, после череды фото в откровенных купальниках Надя Дорофеева решила пойти ва-банк. И, наконец, показать уже всё! Новое фото Дорофеевой с отдыха обещает стать вирусным. На опубликованном снимке певица позирует топлес. Ну что же, можно сказать, что мечта миллионов ее поклонников сбылась. Такой себе подарочек на Новый год.

На опубликованном снимке Надя “загадочно” с улыбкой смотрит куда-то в сторону, загорая при этом на лежаке. На солистке поп-группы только высокие черные трусики. А вот зону декольте Надя кокетливо прикрывает книгой, которую прихватила на отдых, чтобы не заскучать. Но скучать, судя по всему, популярной исполнительнице точно не приходится.

“НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед”, - подписала голое фото Дорофеева. Певица приводит слова из бестселлера от американской писательницей Джен Синсеро - “НИ СЫ. Восточная мудрость гласит: будь уверен в своих”.

Чему учите детей: Потап пристыдил Дорофееву за голое фото, а Каменских одобрила

Надя Дорофеева топлес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Такой “роскошный” кадр поклонники Дорофеевой обойти не смогли. И даже ближайшие звездные друзья поспешили его прокомментировать.

  • “Да, мы так и поняли”, - пишет певица Даша Астафьева.
  • “Ты бы ещё вся голая разделась,скоро в порнухе надо сниматься будет, чему вы учите детей, а Дантесу нравиться что его жена п.....ка ? (Певичка)” - шутит Потап.
  • “Мала агонь”, - одобряет Каменских.

И кстати, ранее даже Джамала оценила фигуру Дорофеевой в купальнике! Певица отметила, что ей нужна "такая же попа".

Чему учите детей: Потап пристыдил Дорофееву за голое фото, а Каменских одобрила

Другие поклонники Дорофеевой также в стороне не остались и поспешили засыпать ее приятными комментариями:

  • “Ну все теперь СМИ полетело!”
  • “Загар должен быть везде”
  • “Это просто бомба”
  • “Надя, это пушка”
  • “Надя, ты очень помпезная и невообразимая”
  • “Вот такой контент мне нравится”

Чему учите детей: Потап пристыдил Дорофееву за голое фото, а Каменских одобрила

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Владимир Дантес раскрыл подробности семейной жизни с Дорофеевой и признался, что они хотят ребенка.

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Новости Украины Надя Дорофеева
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