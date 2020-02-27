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"Человек, который не ел 21 день": Екатерина Кухар высмеяла свою внешность

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.02.2020 - 11:14
"Человек, который не ел 21 день": Екатерина Кухар высмеяла свою внешность
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Екатерина Кухар удивила чувством юмора и самоиронией

Во время съемок развлекательного шоу Нового канала «СуперИнтуиция» украинская прима-балерина угадала девушку, которая не ела 21 день. Потому что та напоминала ее. Екатерина Кухар поражает своей хрупкостью. Но это и не удивительно, ведь артистка балета тщательно следит за своей фигурой. Однако на съемках проекта «СуперИнтуиция» Екатерина посмеялась над своими формами.

– Человек, который не ел 21 день, должен выглядеть, как я, – заявила Кухар ведущему Нового канала Сергею Притуле и своему сопернику по игре Юрию Ткачу.

Именно такую категорию отгадывала прима-балерина. Среди незнакомцев в студии Екатерина Кухар выбрала молодую стройную девушку. И не ошиблись.

– Как и большинство девушек, стараюсь следить за собой, – рассказала незнакомка Анна. – Я немного ограничиваю себя в еде, и однажды это длилось 21 день. Для этого нужна подготовка – это облегченное питание. Но не так страшен голод, как выход из него. Поэтому выходить надо грамотно.

&quot;Человек, который не ел 21 день&quot;: Екатерина Кухар высмеяла свою внешность

Екатерина Кухар (фото: Новый канал)

&quot;Человек, который не ел 21 день&quot;: Екатерина Кухар высмеяла свою внешность

Принять правильное решение народной артистке Украины помогла корона на голове незнакомки. Да-да, именно корона из вилок и ложек. Такое нетрадиционное украшение, по мнению Кухар, служило прямой подсказкой к категории «Не ела 21 день».

Будет ли так же легко другим представителям шоу-бизнеса? Смотрите в следующих выпусках «СуперИнтуиции» каждую среду в 19:00 на Новом канале!

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