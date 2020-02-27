ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Людина, яка не їла 21 день": Катерина Кухар висміяла свою зовнішність

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2020 - 11:14
"Людина, яка не їла 21 день": Катерина Кухар висміяла свою зовнішність
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина Кухар здивувала почуттям гумору і самоіронією

Під час зйомок розважального шоу Нового каналу «Суперінтуіція» українська прима-балерина відгадала дівчину, яка не їла 21 день. Бо та нагадувала її. Катерина Кухар вражає своєю тендітністю. Але це й не дивно, адже актриса балету ретельно слідкує за своєю фігурою. Однак на зйомках проекту «СуперІнтуїція» Катерина посміялася зі своїх форм.

– Людина, яка не їла 21 день, має виглядати, як я, – заявила Кухар ведучому Нового каналу Сергію Притулі та своєму супернику по грі Юрію Ткачу.

Саме таку категорію відгадувала прима-балерина. Серед незнайомців у студії Катерина Кухар обрала молоду струнку дівчину. І не помилися.

– Як і більшість дівчат, намагаюся дивитися за собою, – розповіла незнайомка Анна. – Я трохи обмежую себе в їжі, і якось це тривало 21 день. Для цього потрібна підготовка – це полегшене харчування. Але не такий страшний голод, як вихід з нього. Тому виходити треба грамотно.

&quot;Людина, яка не їла 21 день&quot;: Катерина Кухар висміяла свою зовнішність

Катерина Кухар (фото: Новий канал)

&quot;Людина, яка не їла 21 день&quot;: Катерина Кухар висміяла свою зовнішність

Прийняти правильне рішення народній артисті України допомогла корона на голові в незнайомки. Так-так, саме корона з виделок і ложок. Така нетрадиційна прикраса, на думку Кухар, слугувала прямою підказкою до категорії «Не їла 21 день».

Чи так само легко буде іншим представникам шоу-бізнесу? Дивіться в наступних випусках «СуперІнтуїції» щосереди о 19:00 на Новому каналі!

Від пацанки до панянки 4: учасниця шокувала визнанням про неодноразові зґвалтування Іраклі Макацарія звернувся до Холостяка-10 Макса Михайлюка
Новини України Новый каналКатерина Кухартв-шоу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся