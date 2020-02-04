Бывший муж Ани Лорак умилил уникальным фото дочки из семейного архива

Муж Ани Лорак, бизнесмен и ресторатор Мурат Налчджиоглу, редко видится с 8-летней дочкой Софией, ведь девочка живет с мамой в Москве и ходит в местную элитную школу. Там она часто выходит в свет с артисткой, а также обзавелась "звездными" друзьями. Например, в ноябре прошлого года девочка побывала на дне рождения дочки Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Также в начале ноября к ней в Москву прилетел папа. Вместе с ним девочка даже сняла обучающее видео, как делать игрушку-слайм. Теперь же Мурат разместил в InstaStories фото дочки.

Соня обнимает собаку породы акита-ину – точно такую же, как в знаменитом фильме "Хатико". Кстати, рядом со снимком девочки размещено фото памятника верному Хатико, котрый расположен в Японии, в городе Токио. Два кадра образуют милый фотоколлаж.

Кстати, снимки в печатном варианты размещены в альбоме, который держит женщина (в кадре видна только женская рука).

Фото: дочь Ани Лорак, София (instagram.com/muratnalca)

Известно, что Мурат некоторое время после развода с Ани Лорак встречался с моделью Самией Ахметовой, но в декабре прошлого года пара рассталась.

Свою возлюбленную Мурат официально представил публике лишь после того, как его экс-супруга перестала прятать роман с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Пара много времени проводит в США, куда артистка также часто берет свою дочь.

Фото: дочь Ани Лорак с отцом (instagram.com/muratnalca)

Ани Лорак как-то призналась, что маленькая София была частым свидетелем ее ссор с бывшим мужем, поэтому развод не стал для девочки шоком. Тем ни менее, она любит папу и обожает проводить с ним время.