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Бываю разной: Мисс Украина-2019 восхитила кокетливым образом с глубоким декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.12.2019 - 10:57
Бываю разной: Мисс Украина-2019 восхитила кокетливым образом с глубоким декольте
Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Маргарита Паша активно готовится к конкурсу Мисс Мира-2019

Мисс Украина-2019 Маргарита Паша продолжает активно готовиться к самому важному этапу в своей модельное карьере. Напомним, что в субботу, 14 декабря в Лондоне состоится уже 69-й международный конкурс красоты Мисс мира-2019. Представлять Украину на престижном конкурсе будет именно Паша. Украинская красотка уже находится в столице Великобритании. Здесь участницам из 90 стран предстоит не только познакомиться друг с другом, но также провести десятки интервью с журналистами и членами комиссий конкурса.

Конечно же, девушки стараются зря времени не терять. К примеру, на днях для красоток организовали экскурсию по Лондону. Кроме того, они также становятся почетными гостьями различных благотворительных встреч, гала-ужинов и т.д. А это значит, что для каждого такого мероприятия девушки тщательно готовятся, подбирая стильные наряды. К примеру, на очередном таком событии Маргарита Паша блеснула спортивными формами в белоснежном брючном костюме с “изюминкой”.

На своей страничке в сети instagram Мисс Украина-2019 опубликовала фото, на котором позирует в нарядном комплекте. При этом жакет свободного кроя имеет достаточно глубокую зону декольте и дополнительно подчеркивает талию красотки.

“Я бываю очень разной”, - кокетливо подписала фото украинская модель.

Бываю разной: Мисс Украина-2019 восхитила кокетливым образом с глубоким декольте

Стильна Маргарита Паша в Лондоне (фото: instagram.com/margoritapasha)

Поклонники Мисс Украина 2019 поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

  • “Похоже на кимоно. К борьбе готова)”
  • “Восточная женщина!))”
  • “Вы как всегда прекрасна”
  • “Wow) нет слов”

Бываю разной: Мисс Украина-2019 восхитила кокетливым образом с глубоким декольте

Скриншот комментариев: instagram.com/margoritapasha

Кстати, до этого Маргарита показывала свой образ, который выбрала для экскурсии по Лондону с другими участницами. Изучать другой город Маргарита отправилась в стильном total black образе - утепленное пальто, брюки-клеш, а также широкополая фетровая шляпка.

Бываю разной: Мисс Украина-2019 восхитила кокетливым образом с глубоким декольте

Бываю разной: Мисс Украина-2019 восхитила кокетливым образом с глубоким декольте

Стильна Маргарита Паша в Лондоне (фото: instagram.com/margoritapasha)

Напомним, ранее Мисс Украина показала роскошное платье, в котором представит страну на Мисс мира 2019.

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