Бываю разной: Мисс Украина-2019 восхитила кокетливым образом с глубоким декольте

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Маргарита Паша активно готовится к конкурсу Мисс Мира-2019

Мисс Украина-2019 Маргарита Паша продолжает активно готовиться к самому важному этапу в своей модельное карьере. Напомним, что в субботу, 14 декабря в Лондоне состоится уже 69-й международный конкурс красоты Мисс мира-2019. Представлять Украину на престижном конкурсе будет именно Паша. Украинская красотка уже находится в столице Великобритании. Здесь участницам из 90 стран предстоит не только познакомиться друг с другом, но также провести десятки интервью с журналистами и членами комиссий конкурса.

Конечно же, девушки стараются зря времени не терять. К примеру, на днях для красоток организовали экскурсию по Лондону. Кроме того, они также становятся почетными гостьями различных благотворительных встреч, гала-ужинов и т.д. А это значит, что для каждого такого мероприятия девушки тщательно готовятся, подбирая стильные наряды. К примеру, на очередном таком событии Маргарита Паша блеснула спортивными формами в белоснежном брючном костюме с “изюминкой”.

На своей страничке в сети instagram Мисс Украина-2019 опубликовала фото, на котором позирует в нарядном комплекте. При этом жакет свободного кроя имеет достаточно глубокую зону декольте и дополнительно подчеркивает талию красотки.

“Я бываю очень разной”, - кокетливо подписала фото украинская модель.

Стильна Маргарита Паша в Лондоне (фото: instagram.com/margoritapasha)

Поклонники Мисс Украина 2019 поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

“Похоже на кимоно. К борьбе готова)”

“Восточная женщина!))”

“Вы как всегда прекрасна”

“Wow) нет слов”

Скриншот комментариев: instagram.com/margoritapasha

Кстати, до этого Маргарита показывала свой образ, который выбрала для экскурсии по Лондону с другими участницами. Изучать другой город Маргарита отправилась в стильном total black образе - утепленное пальто, брюки-клеш, а также широкополая фетровая шляпка.

Стильна Маргарита Паша в Лондоне (фото: instagram.com/margoritapasha)

Напомним, ранее Мисс Украина показала роскошное платье, в котором представит страну на Мисс мира 2019.