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Буваю різною: Міс Україна-2019 захопила кокетливим образом з глибоким декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.12.2019 - 10:57
Буваю різною: Міс Україна-2019 захопила кокетливим образом з глибоким декольте
Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Маргарита Паша активно готується до конкурсу Міс Світу-2019

Міс Україна-2019 Маргарита Паша продовжує активно готуватися до найважливішого етапу в своїй модельній кар'єрі. Нагадаємо, що в суботу, 14 грудня в Лондоні відбудеться вже 69-й міжнародний конкурс краси Міс світу-2019. Представляти Україну на престижному конкурсі буде саме Паша. Українська красуня вже знаходиться в столиці Великобританії. Тут учасницям з 90 країн належить не тільки познайомитися одна з одною, але також провести десятки інтерв'ю з журналістами та членами комісій конкурсу.

Звичайно ж, дівчата намагаються даремно часу не гаяти. Приміром, днями для красунь організували екскурсію по Лондону. Крім того, вони також стають почесними гостями різних благодійних зустрічей, гала-вечерь і т. д. А це означає, що для кожного такого заходу дівчата ретельно готуються, підбираючи стильні вбрання. Приміром, на черговій такій події Маргарита Паша блиснули спортивними формами в білосніжному брючному костюмі з "родзинкою".

На своїй сторінці в мережі instagram Міс Україна-2019 опублікувала фото, на якому позує в ошатному комплекті. При цьому жакет вільного крою має досить глибоку зону декольте і додатково підкреслює талію красуні.

"Я буваю дуже різною", - кокетливо підписала фото українська модель.

Буваю різною: Міс Україна-2019 захопила кокетливим образом з глибоким декольте

Стильно Маргарита Паша в Лондоні (фото: instagram.com/margoritapasha)

Шанувальники Міс Україна 2019 поспішили засипати її захопленими коментарями:

  • “Схоже на кімоно. До боротьби готова)"
  • "Східна жінка!))"
  • "Ви як завжди прекрасна"
  • "Wow) немає слів"

Буваю різною: Міс Україна-2019 захопила кокетливим образом з глибоким декольте

Скріншот коментарів: instagram.com/margoritapasha

До речі, до цього Маргарита показувала свій образ, який обрала для екскурсії по Лондону з іншими учасницями. Вивчати інше місто Маргарита вирушила в стильному total black образі - утеплене пальта, брюки-кльош, а також крислатий фетровий капелюшок.

Буваю різною: Міс Україна-2019 захопила кокетливим образом з глибоким декольте

Буваю різною: Міс Україна-2019 захопила кокетливим образом з глибоким декольте

Стильно Маргарита Паша в Лондоні (фото: instagram.com/margoritapasha)

Нагадаємо, раніше Міс Україна показала розкішне плаття, в якому представить країну на Міс світу 2019.

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