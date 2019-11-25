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"Богиня Украины и всего мира": Маргарита Паша очаровала образом в облегающем вечернем платье

Lite » Мода 25.11.2019 - 15:58
"Богиня Украины и всего мира": Маргарита Паша очаровала образом в облегающем вечернем платье
Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Маргарита посетила гала-ужин 130th Annual Charity Ball

Маргарита Паша продолжает готовиться к одном из самых значимых событий в своей модельной карьере - Мисс Украина 2019 отправилась в Лондон на конкурс Мисс мира 2019, который состоится 14 декабря. Однако украинская красотка уже на месте. И готовится буквально во всей красе представить Украину на столь почетном конкурсе.

Маргарите предстоит знакомство с участницами из других стран, множество интервью и различных встреч. И все же Паша находит время для общения со своими поклонниками в соцсетях, часто балуя их новыми образами и светскими выходами.

Недавно Паша опубликовала по-новогоднему праздничные фото. Украинская модель позирует возле новогодней елки, украшенной серебряными и красными игрушками и гирляндами. Отдельного внимания заслуживает наряд красавицы. Мисс Украина 2019 позирует в облегающем черном платье с разрезом. Наряд оголяет покатые плечи модели. Кроме того, платье дополнительно украшено черными перьями. Изящный вечерний образ дополняют красные замшевые туфли на высокой шпильке.

Как выяснилось, Маргарита посетила ежегодный благотворительный гала-ужин 130th Annual Charity Ball в Лондоне.

&quot;Богиня Украины и всего мира&quot;: Маргарита Паша очаровала образом в облегающем вечернем платье

&quot;Богиня Украины и всего мира&quot;: Маргарита Паша очаровала образом в облегающем вечернем платье

Стильная Маргарита Паша в Лондоне (фото: instagram.com/margoritapasha)

Поклонники Маргариты не смогли оставить без внимания ее новые фото и образ:

  • “Наша самая красивая девочка”
  • “Чудесные туфельки!”
  • “Как можно быть такой красивой”
  • “Вон за ёлкой прячется дедушка Мороз”
  • “Маргарита зажгла солнышко в холодном Лондоне,надеюсь искра перешла на жюри и они оценят Нашу Красавицу душой и телом-по-заслугам=1 место!”
  • “Очень красивая!”
  • “Богиня Украины и всего мира”
  • “Вы прекрасная! Победы и гармонии, Вам”
  • “Покорите Лондон обязательно”

&quot;Богиня Украины и всего мира&quot;: Маргарита Паша очаровала образом в облегающем вечернем платье

Скриншот комментариев: instagram.com/margoritapasha

&quot;Богиня Украины и всего мира&quot;: Маргарита Паша очаровала образом в облегающем вечернем платье

Стильная Маргарита Паша в Лондоне (фото: instagram.com/margoritapasha)

Напомним, ранее Мисс Украина показала роскошное платье, в котором представит страну на Мисс мира 2019.

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