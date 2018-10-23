"Бываю очень эмоциональной": Леся Никитюк призналась, что ее выводит из себя

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк не перестает отмечать, что у нее нет какого-то особенного ТВ-образа: она такая, какой является в жизни — настоящая.

Зачастую жизнерадостная и позитивная Леся Никитюк призналась, что иногда она бывает очень эмоциональной. Но вывести из себя телеведущую может только несправедливость. Об этом Никитюк рассказала в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

При этом вопрос касался темы, какой в жизни (помимо участия в ТВ-шоу) является Леся Никитюк? Ведущая подчеркнула: она не любит, когда ей задают подобные вопросы, ведь на экране она такая же, как и в жизни — у нее нет "специальных" образов.

"А вообще, не люблю, когда меня спрашивают о моем стиле поведения и общения. Я настоящая — это все, что вам необходимо знать! Если не подхожу под чье-то видение — это уже не мои проблемы. В конце концов, прежде чем критиковать, сначала попробуйте сделать что-то сами. Обещаю: не буду комментировать!" — говорит украинская телеведущая.

"Я люблю свою профессию за то, что могу быть такой, какая я есть. И не думать о каких-то рамках и непонятно кем придуманных стандартах. Без капли сомнения могу сказать, что на экране я точно такая же, как и в жизни. Я — НАСТОЯЩАЯ. Конечно, иногда бываю очень эмоциональной. Но вывести меня из себя может только несправедливость", — подытожила Никитюк.

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Сергей Притула и Леся Никитюк в шоу "Хто зверху?" (фото: пресс-служба "Нового канала")

Отметим, что после съемок всех выпусков нового сезона шоу "Хто зверху?" (соведущим Леси по проекту является Сергей Притула), Никитюк как-то отметила, что она еще несколько дней "не вылезала" из дома, так как ее "накрывает".

На вопрос, о чем шла речь, Никитюк ответила:

"Вот представьте: мы отсняли сезон "Хто зверху?", а через четыре дня начали снимать сезон "Кто против блондинок?". Съемочный день — это 12 часов! Такой темп и график работы истощает и физически, и эмоционально. Огромное количество людей, постоянный грим на лице. После такой нагрузки мне очень хотелось отдохнуть дней 10 на каком-то классном пляже. Но нет! Буквально через неделю после таких супернасыщенных и долгих съемок у меня уже был первый прямой эфир на Танцах со звездами".

Напомним, ранее Никитюк записала забавную песню о судье "Танцев со звездами".

Полный вариант интервью с Лесей Никитюк.

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