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Быт в одиночестве: жена победителя Танцев со звездами 2019 Жени Кота назвала истинную цену его победы

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.11.2019 - 17:18
Быт в одиночестве: жена победителя Танцев со звездами 2019 Жени Кота назвала истинную цену его победы
Наталья Татаринцева и Женя Кот (фото: instagram.com/tatarintseva_official)

Наталья оставила откровенный пост по поводу победы супруга

Танцы со звездами 2019 официально завершились 24 ноября. И ознаменовались громкой победу одной из пар-фаворитов шоу - Ксения Мишина и Женя Кот. Отметим, что второе место заняла еще одна сильная пара - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. При этом конкуренция между парами была действительно, без преувеличения напряженной. Это были явные фавориты сезона. К слову, по результатам голосования судей первое место доставалось именно Ризатдиновой и Прохорову. А вот зрители проекта решили иначе и отдали первенство Мишиной и Коту.

На своей страничке в сети instagram супруга Жени Кота, также танцовщица Наталья Татаринцева оставила достаточно “глубокий” комментарий на тему победы мужа. Девушка ответила на вопрос, что в действительности означает быть женой победителя.

“Как быть женой победителя, если побеждать привыкла ты?” - задается вопросом Татаринцева.

Быт в одиночестве: жена победителя Танцев со звездами 2019 Жени Кота назвала истинную цену его победы

Наталья Татаринцева и Женя Кот (фото: instagram.com/tatarintseva_official)

Далее она откровенно делится своим опытом. Так, Наталья не скрывает, за постоянными репетициями и загрузкой возлюбленного, им очень недоставало времени на друг дружку.

Мой опыт:

  1. Быть наполняющей в тени и важно - не забирающей энергию своим личным присутствием/надзором.
  2. Забыть на время о проявлении характера, амбициозности, капризах.
  3. Забыть на время о сексе, получении отдачи, внимании к внешности.
  4. Отдавать в два раза больше и не ждать замен.
  5. Проживать быт в одиночестве.
  6. Выстраивать режим питания так, чтобы еда не успевала остыть к его приходу, и быть готовой принять с легкостью, если он придет домой неголодным.
  7. Минимизировать процесс общения, чтобы не отвлекать и не переводить эмоции в свою в сторону.
  8. Видеть уставший вид своего партнера каждое утро и не пытаться помочь, просто слушать об этом.
  9. Знать всю кухню изнутри, но не реагировать, не пытаться разобраться и не делать своих оценок, выводов и заявлений.
  10. Находить источник самозарядки, напитывать себя и отдавать только своему партнеру.
  11. Быть легкой, быть занятой, быть красивой, чтобы получать маленькую долю внимания от партнера в виде утреннего поцелуя на удачу целого дня.

“Есть еще много деталей, но смысл в другом - создавать победу в нем и делать победу ему ради себя - этой мой следующий уровень. Высокого уровня приятием тем, кто создает партнера-победителя. Я натренировалась на проекте… но это была пока моя первая тренировка”, - подытожила Наталья Татаринцева.

Быт в одиночестве: жена победителя Танцев со звездами 2019 Жени Кота назвала истинную цену его победы

Наталья Татаринцева и Женя Кот (фото: instagram.com/tatarintseva_official)

Напомним, ранее Анна Ризатдинова прокомментировала поражение в суперфинале шоу Танцы со звездами 2019.

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Новости Украины Танцы со звездамиЖеня Кот
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