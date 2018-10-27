"Шляпка лучше, чем у Осадчей": Педан рассмешил фанатов новым фото

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Телеведущий сказал, что ему все нравится

Известный украинский шоумен, телеведущий и видеоблогер Александр Педан, который недавно признался, на что оформил кредит, сейчас находится на отдыхе в Египте. Похоже, что ему там все нравится. Пост о своих эмоциях от отдыха и фото опубликовал в своем Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/pedanos)

На снимке улыбающийся телеведущий запечатлен во время пенной вечеринки в египетском отеле Rixos Premium Seagate. Он с головы до ног в пене, а на голове у него своеобразная пенная "шляпка".

"Как вам моя шляпка? Лучше, чем у Кати Осадчей? Не думал, что пойду на пенную вечеринку, но это было действительно огонь. Так недалеко до аквааэробики и йоги на рассвете. Активностей здесь с головой, сидеть некогда!", - прокомментировал фото Александр.

В комментариях фолловеры написали, что им понравилась "шляпка", отметив, что она "нервно курит в сторонке" и спросили где такую взять, а еще подписчики поинтересовались, как шоумену отдыхается.

Скриншот комментариев к посту (instagram.com/pedanos)

Кстати, у известного украинского телеведущего, шоумена и блогера Александра Педана личный праздник - селебрити отмечает 15-ю годовщину своей свадьбы. В честь этого артист опубликовал в своем Instagram семейную фотографию и отметил, что время вместе с любимой женой промчалось, как один миг.

Ранее Александр Педан покорил фанатов новым видеороликом, в котором он спародировал популярного российского видеоблогера Ивана Рудского, более известного как Ивангай.

Видео: РБК-Украина