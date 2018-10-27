"Було дійсно агiнь": Олександр Педан показав фото з відпочинку

Фото: Олександр Педан (instagram.com/pedanos)

Телеведучий сказав, що йому все подобається

Відомий український шоумен, телеведучий і видеоблогер Олександр Педан, який недавно зізнався, що оформив кредит, зараз перебуває на відпочинку в Єгипті. Схоже, що йому там все подобається. Пост про свої емоції від відпочинку і фото опублікував у своєму Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/pedanos)

На знімку усміхнений телеведучий зображений під час пінної вечірки в єгипетському готелі "Rixos Premium Seagate". Він з голови до ніг у піні, а на голові у нього своєрідна пінна шапочка.

"Як вам моя капелюшок? Краще, ніж у Каті Осадчої? Не думав, що піду на пінну вечірку, але це було дійсно агинь. Так недалеко до аквааеробіки і йоги на світанку. Активностей тут з головою, сидіти ніколи!", - прокоментував фото Олександр.

В коментарях фолловери написали, що їм сподобалася "капелюшок", зазначивши, що вона "нервово курить в сторонці" і запитали де таку взяти, а ще передплатники поцікавилися, як шоумену відпочивається.

Скріншот коментарів до посту (instagram.com/pedanos)

До речі, у відомого українського телеведучого, шоумена і блогера Олександра Педана особисте свято - селебріті відзначає 15-ту річницю свого весілля. В честь цього артист опублікував у своєму Instagram сімейну фотографію і зазначив, що час разом з коханою дружиною промчало, як одна мить.

Раніше Олександр Педан підкорив фанатів новим відеороликом, в якому він спародіював популярного російського видеоблогера Івана Рудского, більш відомого як Ивангай.

Відео: РБК-Україна