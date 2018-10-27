ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Було дійсно агiнь": Олександр Педан показав фото з відпочинку

Lite » Зірки 27.10.2018 - 19:18
Фото: Олександр Педан (instagram.com/pedanos)
Фото: Олександр Педан (instagram.com/pedanos)

Телеведучий сказав, що йому все подобається

Відомий український шоумен, телеведучий і видеоблогер Олександр Педан, який недавно зізнався, що оформив кредит, зараз перебуває на відпочинку в Єгипті. Схоже, що йому там все подобається. Пост про свої емоції від відпочинку і фото опублікував у своєму Instagram.

&quot;Було дійсно агiнь&quot;: Олександр Педан показав фото з відпочинку

Скріншот поста (instagram.com/pedanos)

На знімку усміхнений телеведучий зображений під час пінної вечірки в єгипетському готелі "Rixos Premium Seagate". Він з голови до ніг у піні, а на голові у нього своєрідна пінна шапочка.

"Як вам моя капелюшок? Краще, ніж у Каті Осадчої? Не думав, що піду на пінну вечірку, але це було дійсно агинь. Так недалеко до аквааеробіки і йоги на світанку. Активностей тут з головою, сидіти ніколи!", - прокоментував фото Олександр.

В коментарях фолловери написали, що їм сподобалася "капелюшок", зазначивши, що вона "нервово курить в сторонці" і запитали де таку взяти, а ще передплатники поцікавилися, як шоумену відпочивається.

&quot;Було дійсно агiнь&quot;: Олександр Педан показав фото з відпочинку

&quot;Було дійсно агiнь&quot;: Олександр Педан показав фото з відпочинку

Скріншот коментарів до посту (instagram.com/pedanos)

До речі, у відомого українського телеведучого, шоумена і блогера Олександра Педана особисте свято - селебріті відзначає 15-ту річницю свого весілля. В честь цього артист опублікував у своєму Instagram сімейну фотографію і зазначив, що час разом з коханою дружиною промчало, як одна мить.

Раніше Олександр Педан підкорив фанатів новим відеороликом, в якому він спародіював популярного російського видеоблогера Івана Рудского, більш відомого як Ивангай.

Відео: РБК-Україна

 

 

Новини України Олександр Педанотдых
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся