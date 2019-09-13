"Был для меня всем": Алина Гросу впервые раскрыла подробности о муже

Алина Гросу этим летом стала счастливой женой – 23 июня она сыграла пышную свадьбу в Италии с молодым бизнесменом Александром Комко. Пара четыре года встречалась, пока не решила узаконить свои отношения. Торжество отгуляли с размахом, а среди приглашенных гостей можно было заметить звезд украинского шоу-бизнеса. В программе "Слава +" на YouTube-канале "Люкс ФМ" певица впервые рассказала свои семейные тайны и детали о муже.

Артистка призналась, что на самом деле у нее было не пять свадебных платьев, как писала пресса, а гораздо больше. Три она надела на само торжество, а пять – для съемок свадебного клипа-подарка мужу – "Непобедима".

"На самом деле свадебных платьев было больше пяти штук. У моей теты есть свадебный салон. Она меня обшивает с 3-х лет, как только я вышлана сцену. Она как любимой племяннице пошила два платья на два дня, но привезла мне на съемку клипа еще пять платьев. На самой свадьбе было три платья – наряд, в котором я встречала гостей и еще два на каждый день", - рассказала Алина.

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

Также стало известно о роскошных свадебных подарках от родителей жениха и невесты.

"От одних родителей подарок был свадьба, от родителей мужа – квартира, где мы сейчас обустраиваем гнездышко", - призналась певица.

Алина приоткрыла завесу тайны над бизнесом мужа и рассказала, чем занимается Александр. Акже она упомянула о семейной трагедии, которую довелось пережить ее избраннику.

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

"Это комьютеры, IT-технологии, компьютерные клубы, автосервис, такси. Все, кроме компьютерного дела, это его общий бизнес с друзьями. Настоящий отец Саши был достаточно обеспеченым человеком, но он умер и Сашу толком не воспитывал. Но это его личная драма. Отчим – замечательный человек. Он воспитывал Сашу в самых лучших традициях. Саша для своего возраста очень развитый. Благодаря ему я сильно повзрослела. Все ожидали со мной увидеть более взрослого человека, а мне комфортно с ним. Он не только любимый человек – он мой друг. Он для меня был всем – заменял братьев, родителей, его семья заменяла мою в какой-то степени", - разоткровенничалась звезда.

Также Александр – это едва не единственный человек, который хорошо знает настоящую Алину, с котрым она может быть самой собой.

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

"Он едва не единственный, кто знает меня абсолютно досконально, такой, какая я есть. Мало кто знает то, чем я интересуюсь, живу. Что я делаю ночами, что круглосуточно наигрываю на фортепиано, когда у меня выходной, что я много рисую и не показываю никому, пишу не только песни, но и стихотворения. Что внутри твориться, какая я есть. Что я не стервозная – никогда не накричу, не лезу первая в конфлик. Только он знает, какая я", - отметила Алина.

Источник: YouTube-канал "Люкс ФМ"

Ранее Алина Гросу рассекретила нежное прозвище мужа и рассказала о их трогательных встречах после расставания.