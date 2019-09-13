"Був для мене всім": Аліна Гросу вперше розкрила подробиці про чоловіка

Аліна Гросу цього літа стала щасливою дружиною – 23 червня вона зіграла пишне весілля в Італії з молодим бізнесменом Олександром Комко. Пара чотири роки зустрічалася, поки не вирішила узаконити свої стосунки. Торжество отквідгуляли з розмахом, а серед запрошених гостей можна було помітити зірок українського шоу-бізнесу. У програмі "Слава +" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" співачка вперше розповіла свої сімейні таємниці і деталі про чоловіка.

Артистка зізналася, що насправді у неї було не п'ять весільних суконь, як писала преса, а набагато більше. Три вона одягла на саме свято, а п'ять – для зйомок весільного кліпу-подарунка чоловікові – "Непереможна".

"Насправді весільних суконь було більше п'яти штук. У моєї тітки є весільний салон. Вона мене обшиває з 3-х років, як тільки я вышлана сцену. Вона як улюбленої племінниці пошила дві сукні на два дні, але привезла мені на зйомку кліпу ще п'ять суконь. На самому весіллі було три сукні – вбрання, в якому я зустрічала гостей і ще два на кожен день", - розповіла Аліна.

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

Також стало відомо про розкішні весільні подарунки від батьків нареченого і нареченої.

"Від одних батьків подарунок був весілля, від батьків чоловіка – квартира, де ми зараз створюємо гніздечко", - зізналася співачка.

Аліна прочинила завісу таємниці над бізнесом чоловіка і розповіла, чим займається Олександр. Також вона згадала про сімейну трагедію, яку довелося пережити її обранц.

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

"Це ком'ютери, IT-технології, комп'ютерні клуби, автосервіс, таксі. Все, крім комп'ютерного справи, це його спільний бізнес з друзями. Справжній батько Саші був досить забезпеченою людиною, але він помер і Сашу толком не виховував. Але це його особиста драма. Вітчим – чудова людина. Він виховував Сашу в найкращих традиціях. Саша для свого віку дуже розвинений. Завдяки йому я сильно подорослішала. Всі очікували зі мною побачити більш дорослу людину, а мені комфортно з ним. Він не тільки кохана людина – він мій друг. Він для мене був усім – замінював братів, батьків, його сім'я заміняла мою в якійсь мірі", - зізналася зірка.

Також Олександр – це чи не єдина лдина, яка добре знає справжню Аліну, з якого вона може бути самою собою.

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

"Він чи не єдиний, хто знає мене абсолютно досконало, такою, яка я є. Мало хто знає те, чим я цікавлся, живу. Що я роблю ночами, що цілодобово награю на фортепіано, коли мене вихідний, я багато малюю і нікому не показую, пишу не тільки пісні, але й вірші. Що всередині відбувається, яка я є. Що я не стервозна – ніколи не накричу, не лізу перша в конфліктів. Тільки він знає, яка я", - зазначила Аліна.

Джерело: YouTube-канал "Люкс ФМ"

Раніше Аліна Гросу розсекретила ніжне прізвисько чоловіка і розповіла про їх зворушливі зустрічі після розлуки.