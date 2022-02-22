Бунтарка с ангельской внешностью: как менялась с годами Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор – одна из самых ярких звезд 90-х, которая полюбилась миру за массу знаковых ролей, включая "Историю вечной любви", "Ядовитый плющ" и "50 первых поцелуев". Сегодня актриса и не менее востребована – она активно снимается для Netflix, участвует в телешоу и занимается многочисленными проектами.
В честь 47-летия Дрю Бэрримор вспоминаем, какой она была на пике карьеры, и любуемся современными фото звезды.
Представительница актерской династии Бэрриморов, Дрю всегда знала, что свяжет свою судьбу с кино. Но от талантливых предков она унаследовала не только способности, но и страсть к запрещенным веществам. Девочку с ангельской внешностью с юности увлекли сомнительные компании и вседозволенность. Параллельно с громким дебютом в кино шли многочисленные скандалы с наркотиками, алкоголем, попытками самоубийства и попаданием в рехаб.
Дрю Бэрримор в юности (фото: Getty Images)
Интересно, что увлечение разгульной жизнью утихло, как только Дрю вышла из-под родительской опеки. После свои бурные юношеские годы она описала в книге "Маленькая потерянная девочка". С тех пор она кардинально поменяла взгляды, не раз приятно удивляя общественность склонностью к противоположным увлечениям спортом и здоровым питанием. Благодаря беременностям она стала настоящим гуру по принятию своего тела, пройдя путь от кризисов до кардинального похудения.
В настоящее время актриса находится в одной из лучших своих форм и обожает себя в любом виде. Близкая подруга Камерон Диаз, она вдохновляет женщин любить себя во всех возрастах. Обе они не сторонницы инъекций красоты и фотошопа. Но на снимках они выглядят, возможно, и не идеальными, зато притягательно счастливыми. Любуемся!
Дрю Бэрримор сегодня (фото: instagram.com/drewbarrymore)
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