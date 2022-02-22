Бунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю Беррімор

Представниця акторської династії Берріморів, Дрю завжди знала, що зв'яже свою долю з кіно. Але від талановитих предків вона успадкувала не тільки здібності, а й пристрасть до заборонених речовин. Дівчинку з ангельською зовнішністю з юності захопили сумнівні компанії і вседозволеність. Паралельно з гучним дебютом в кіно йшли численні скандали з наркотиками, алкоголем, спробами самогубства і потраплянням в рехаб.

Дрю Беррімор в молодості (фото: Getty Images)

Цікаво, що захоплення розгульним життям вщухло, як тільки Дрю вийшла з-під батьківського опікунства. Після свої бурхливі юнацькі роки вона описала в книзі "Маленька загублена дівчинка". З тих пір вона кардинально змінила погляди, не раз приємно дивуючи громадськість схильністю до протилежних захопленнь спортом і здоровим харчуванням. Завдяки вагітностям вона стала справжнім гуру по прийняттю свого тіла, пройшовши шлях від криз до кардинального схуднення.

В даний час актриса знаходиться в одній з кращих своїх форм і обожнює себе в будь-якому вигляді. Близька подруга Камерон Діаз, вона надихає жінок любити себе у всіх віках. Обидві вони не прихильниці ін'єкцій краси і фотошопу. Але на знімках вони виглядають, можливо, і не ідеальними, зате привабливо щасливими. Милуємося!

Дрю Беррімор сьогодні (фото: instagram.com/drewbarrymore)