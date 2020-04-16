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Будущая супермодель: Ирина Шейк восхитила сеть красотой на фото 20-летней давности

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.04.2020 - 17:32
Будущая супермодель: Ирина Шейк восхитила сеть красотой на фото 20-летней давности
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель удивила сеть

Ирина Шейк вслед за другими знаменитостями решила «поднять архив», чтобы порадовать поклонников необычными кадрами. 34-летняя красавица опубликовала фото, на котором предстала совсем юной – ей, по словам самой Шейк, исполнилось всего лишь 14.

На фото, сделанном возле фонтана, Ирина предстала в белых расклешенных брюках, ярко-желтом топе, оголяющем живот, и босоножках на плоской подошве. Из украшений на девочке только тонкий золотой браслет. Волосы коротко подстрижены, Ирина, как и многие девочки ее возраста, носила короткую челку. Смуглая, длинноногая и уже тогда невероятно притягательная, она улыбается просто и мило. Такое фото просто «взорвало» сеть. Особенно активными, как обычно, стали земляки и замлячки Ирины.

Будущая супермодель: Ирина Шейк восхитила сеть красотой на фото 20-летней давностиИрина в юности (фото: instagram.com/irinashayk)

В рядах фанатов Ирины поднялся настоящий шум. Они принялись обсуждать, что фото очень атмосферное, многим оно напомнило собственную юность. Также некоторые усомнились в достоверности данных Шейк. «Ну тогда Ирине не 14 лет на фото?! Сейчас ей 34 (она 86-ого года), а на фото на витрине 2003 год, значит на фото ей 17 лет!!! Решили ребус!», – пишут поклонники. «У меня были такие брюки», «Мы все гоняли в таких топиках, у меня был оранжевый», «О боже! Такая же! Я имею в виду, первая модель, которая полностью натуральна. Красивая!»…

Будущая супермодель: Ирина Шейк восхитила сеть красотой на фото 20-летней давностиИрина сегодня (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, Ирина родилась в простой семье: ее отец был шахтером, а мать – преподавателем музыки. Папа супермодели умер, когда девушке исполнилось 14 лет, так что маме пришлось работать на двух работах, чтобы прокормить семью. У Шейк есть старшая сестра Татьяна.

Своей экзотической внешностью Ирина обязана татарским корням по отцовской линии. Модель не раз рассказывала, что в школе вынуждена была терпеть издевки со стороны одноклассников, которые награждали смуглую красотку нелицеприятными прозвищами. Но зато эффектную внешность девушки высоко оценил модельный агент, который встретился Ирине на пути практически сразу после окончания школы. Спустя некоторое время Ирина уже отправилась покорять европейские подиумы.

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