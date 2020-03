Будущая модница и звезда: Ким Кардашьян показала уникальное архивное фото из 90-х

Поскольку большая часть мира находится на вынужденном карантине из-за коронавируса, этой участи не смогли избежать даже суперзвёзды. 39-летняя Ким Кардашьян находится в изоляции у себя дома, оторванной от внешнего мира, в частности от своей семьи: любимых сестёр и брата. О чем Ким то и дело не устает повторять. Однако светская львица держится! И призывает не сдаваться своих подписчиков, а это больше 163 миллионов фолловеров только на одной instagram-страничке!

Чтобы как-то разнообразить свой досуг, оставшись в безопасности, звезда реалити-шоу просматривает альбомы с фотографиями своей семьи и делится ими в социальных сетях. Тем самым не давая поклонникам забывать о себе.

На днях Ким опубликовала архивное фото, на котором именитая светская дива еще подросток! «Возвращение в 90-е», — лаконично подписала снимок Кардашьян.

На фото мы видим Ким Кардашьян, одетую в мешковатую светлую футболку, со стильным колье-чокером на шее. Кстати, этот аксессуар вновь вернулся в моду, из тех самых 90-х. На фото Ким приблизительно лет 13-14. В детстве у Ким были длинные, тёмные волосы. Так что хейтеры красотки могут расслабиться и перестать распускать слухи, мол, «она носит парик». Не забыла девушка и о макияже! Даже в столь юном возрасте будущая звезда инстаграма была модницей и любительницей мейкапа.

Накануне звезда «Keeping Up With The Kardashians» (американское реалити-шоу «Семейство Кардашьян») опубликовала фотографию, на котором позирует в халате с младшей сестрой — моделью Кендалл Дженнер (24-год). Кендалл закутана в полотенце. Видно, что красотки готовятся к какой-то из многочисленных съемок.

«Я листала свои фотографии на телефоне и нашла эту фотку. Очень скучаю по своим сёстрам! Сейчас мы вынуждены быть изолированы друг от друга», - признается Ким, призывая остальных быть терпеливыми и ответственными.

«Это сложно, но мы вынуждены так поступать для нашего же блага и безопасности других. ПОЖАЛУЙСТА, не игнорируйте серьёзность ситуации! Мы все должны оставаться дома, чтобы остановить распространение этого вируса. Вместе мы пройдем через это! #TogetherApart (хэштег «TogetherApart» приблизительно переводиться как: вместе хоть и раздельно)».

В начале недели у Ким также появились сентиментальные фотографии, где она отдаёт дань уважения своему брату Робу Кардашьяну в его 33-й день рождения. К сожалению, но и празднование 33-летия Роба также пришлось отложить из-за коронавируса.

«С днем ​​рождения, я очень сильно тебя люблю @robkardashianofficial», - подписала фотографии Ким, на которых она позирует со своим братом в Лас-Вегасе. «Я помню эту поездку в Вегас, словно это было вчера! Надеюсь, у нас скоро появится возможность поздравить тебя лично!» - подытожила Ким.

Суперзвезда Instagramа, активно высказывается на своём аккаунте о всемирной пандемии вируса COVID-19. Ким настаивает на самоизоляции от внешнего мира и дистанцирования во время кризиса. Так, на прошлой неделе, она объединила усилия со своим врачом, чтобы донести информацию своим подписчикам о мерах предосторожности и правилах поведения во время карантина.

В сториз Ким со своим врачом тщательно вымыли руки и продемонстрировали альтернативные методы приветствия для того, чтобы избежать прямого рукопожатия. При этом, она настоятельно рекомендует использовать антибактериальные салфетки для дезинфекции рук и предметов.

Фото в материале: instagram.com/kimkardashian