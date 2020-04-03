Буду улыбаться еще сильнее: Надя Дорофеева вдохновила сильной речью о пандемии

Звездная супружеская пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес проводят карантин не особо скучно - они общаются и встречаются с друзьями, которые гостили у них в момент объявления необходимости изоляции. Кроме того, артисты активно пользуются возможностями интернета и соцсетей - ведут прямые эфиры, снимают "карантинные хроники" и даже устраивают фотосессии по вебкамере. На днях Надя устроила онлайн урок по мейкапу и показала, как делает себе макияж. Однако стрессу подвержены и они - как призналась певица, она боится из-за ситуации в мире.

Дорофеева опубликовала милое домашнее фото, на котором сверкает своей "фирменной" улыбкой. На артистке уютная полосатая рубашка, на лице легкий макияж, а волосы заплетены в две забавные растрепанные косички. Надя заявила, что несмотря на пандемию, она будет улыбаться еще сильнее, чтобы поднять настроение поклонникам и справиться со страхом.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Вы меня знаете, как человека, который постоянно улыбается.

Не знаю почему так.

Иногда замечаю, что я, даже когда веду какие-то серьёзные или волнительные разговоры, говорю с улыбкой и это абсолютно естественный процесс.

А ещё, бывает, когда я плачу, могу тоже улыбаться .. так странно.

В такое сложное время я буду улыбаться вам ещё сильнее. Нам всем сейчас непросто , это мягко говоря...

И я не только о заболевших, которые сейчас борются за свою жизнь. Это я не только о работниках медицины, которые для меня являются настоящими супергероями и звёздами ...

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Все планы разрушены, бизнесы стоят, деньги никто не зарабатывает и самое ужасное - это страх.

-Как мы с этим всем справимся

-Сколько ещё продлится карантин

-Кризис?

-Что будет дальше НИКТО не знает

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И да, я боюсь," - откровенно поделилась певица.

При этом звезда призвала поменьше читать новостей, чтобы не повышать уровень стресса, оставаться дома и беречь свое здоровье и близких.

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"Вчера услышала от доктора @doctor_komarovskiy , что от страха и стресса умирают быстрее.

Это факт.

Давайте все вместе постараемся быть счастливыми сегодня и СЕЙЧАС, хоть это и непросто.

Давайте ценить то, что мы сегодня ДЫШИМ.

И наконец давайте меньше читать депрессивные статьи, вот сейчас гораздо полезнее смотреть прямые развлекательные эфиры в Инстаграм, прости господи, чем зачитываться и тонуть в тоннах негативной информации.

Ну и конечно не забывайте о своём здоровье, будьте внимательны и осторожны. Проветривайте свои квартиры, занимайтесь зарядкой, читайте и отдыхайте.

Будьте дома

Берегите себя

Улыбаюсь сегодня ВАМ и этому дню", -- эмоционально обратилась к поклонникам Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях фолловеры благодарят артистку за такую отличную мотивацию и дозу позитива и не забывают восхищаться ее красотой.

Спасибо ТЕБЕ за эти улыбки

Такая красивая и настоящая

Посты вдохновляют

Читая твои просты, у нас всех появляется мотивация

Когда смотришь на твою улыбку хочется улыбаться

моя самая красиваяяяя

Смотря на тебя всегда улыбаюсь, ты лучик который дарит энергию всем))) красавица, умница. Просто люблю, смотрю твои эфиры и восхищаюсь тобой и твоей красотой)

Красавица

Надюша, спасибо тебе огромное за такой пост, он очень мотивирует

Надя, спасибо тебе, немного открыла глаза на нынешнюю ситуацию, теперь только позитив!

Ты очень красивая

Очень позитивно и верно сказано!

Спасибо, за мотивацию, наша любимая, лучезарная Надюша, добра тебе и здоровья , терпения и главное позитива, как и всем нам

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился "фирменным" рецептом обольщения в своем новом влоге о том, как не развестись на карантине.