Буду улыбаться еще сильнее: Надя Дорофеева вдохновила сильной речью о пандемии

Певица откровенно призналась, что тоже боится, но нужно стараться уменьшить стресс
Звездная супружеская пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес проводят карантин не особо скучно - они общаются и встречаются с друзьями, которые гостили у них в момент объявления необходимости изоляции. Кроме того, артисты активно пользуются возможностями интернета и соцсетей - ведут прямые эфиры, снимают "карантинные хроники" и даже устраивают фотосессии по вебкамере. На днях Надя устроила онлайн урок по мейкапу и показала, как делает себе макияж. Однако стрессу подвержены и они - как призналась певица, она боится из-за ситуации в мире.
Дорофеева опубликовала милое домашнее фото, на котором сверкает своей "фирменной" улыбкой. На артистке уютная полосатая рубашка, на лице легкий макияж, а волосы заплетены в две забавные растрепанные косички. Надя заявила, что несмотря на пандемию, она будет улыбаться еще сильнее, чтобы поднять настроение поклонникам и справиться со страхом.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Вы меня знаете, как человека, который постоянно улыбается.
Не знаю почему так.
Иногда замечаю, что я, даже когда веду какие-то серьёзные или волнительные разговоры, говорю с улыбкой и это абсолютно естественный процесс.
А ещё, бывает, когда я плачу, могу тоже улыбаться .. так странно.
В такое сложное время я буду улыбаться вам ещё сильнее. Нам всем сейчас непросто , это мягко говоря...
И я не только о заболевших, которые сейчас борются за свою жизнь. Это я не только о работниках медицины, которые для меня являются настоящими супергероями и звёздами ...
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Все планы разрушены, бизнесы стоят, деньги никто не зарабатывает и самое ужасное - это страх.
-Как мы с этим всем справимся
-Сколько ещё продлится карантин
-Кризис?
-Что будет дальше НИКТО не знает
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И да, я боюсь," - откровенно поделилась певица.
При этом звезда призвала поменьше читать новостей, чтобы не повышать уровень стресса, оставаться дома и беречь свое здоровье и близких.
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"Вчера услышала от доктора @doctor_komarovskiy , что от страха и стресса умирают быстрее.
Это факт.
Давайте все вместе постараемся быть счастливыми сегодня и СЕЙЧАС, хоть это и непросто.
Давайте ценить то, что мы сегодня ДЫШИМ.
И наконец давайте меньше читать депрессивные статьи, вот сейчас гораздо полезнее смотреть прямые развлекательные эфиры в Инстаграм, прости господи, чем зачитываться и тонуть в тоннах негативной информации.
Ну и конечно не забывайте о своём здоровье, будьте внимательны и осторожны. Проветривайте свои квартиры, занимайтесь зарядкой, читайте и отдыхайте.
Будьте дома
Берегите себя
Улыбаюсь сегодня ВАМ и этому дню", -- эмоционально обратилась к поклонникам Дорофеева.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
В комментариях фолловеры благодарят артистку за такую отличную мотивацию и дозу позитива и не забывают восхищаться ее красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, что муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился "фирменным" рецептом обольщения в своем новом влоге о том, как не развестись на карантине.