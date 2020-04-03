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Буду посміхатися ще сильніше: Надя Дорофєєва надихнула сильною промовою про пандемію

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Співачка відверто зізналася, що теж боїться, але потрібно намагатися зменшити стрес

Зоряна подружня пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес проводять карантин не особливо нудно - вони спілкуються і зустрічаються з друзями, які гостювали у них в момент оголошення необхідності ізоляції. Крім того, артисти активно користуються можливостями інтернету і соцмереж - ведуть прямі ефіри, знімають "карантинні хроніки" і навіть влаштовують фотосесії по вебкамері. Днями Надя влаштувала онлайн урок з мейкапу і показала, як робить собі макіяж. Однак схильні до стресу і вони - як зізналася співачка, вона боїться через ситуацію у світі.

Дорофєєва опублікувала миле домашнє фото, на якому виблискує своєю "фірмовою" посмішкою. На артистці затишна смугаста сорочка, на обличчі легкий макіяж, а волосся заплетене в дві кумедні розпатлані коси. Надя заявила, що незважаючи на пандемію, вона буде посміхатися ще сильніше, щоб підняти настрій шанувальникам і впоратися зі страхом.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ви знаєте мене, як людину, що постійно посміхається.
Не знаю чому так.
Іноді помічаю, що я, навіть коли веду якісь серйозні або хвилюючі розмови, кажу з посмішкою і це абсолютно природний процес.
А ще, буває, коли я плачу, можу теж посміхатися .. так дивно.
У такий складний час я буду посміхатися вам ще сильніше. Нам всім зараз непросто , це м'яко кажучи...
І я не тільки про хворих, які зараз борються за своє життя. Це я не тільки про працівників медицини, які для мене є справжніми супергероями і зірками ...

Всі плани зруйновані, бізнеси стоять, гроші ніхто не заробляє і найжахливіше - це страх.
-Як ми з цим впораємося
-Скільки ще триватиме карантин
-Криза?
-Що буде далі НІХТО не знає.

І так, я боюся", - відверто поділилася співачка.

При цьому зірка закликала поменше читати новин, щоб не підвищувати рівень стресу, залишатися вдома та берегти своє здоров'я та близьких.

"Вчора почула від лікаря @doctor_komarovskiy , що від страху і стресу вмирають швидше.
Це факт.
Давайте всі разом спробуємо бути щасливими сьогодні і ЗАРАЗ, хоч це і непросто.
Давайте цінувати те, що ми ДИХАЄМО сьогодні.
І нарешті давайте менше читати депресивні статті, от зараз набагато корисніше дивитися прямі розважальні ефіри в Instagram, прости господи, ніж зачитуватися і тонути в тоннах негативної інформації.
Ну і звичайно не забувайте про своє здоров'я, будьте уважні та обережні. Провітрюйте свої квартири, займайтеся зарядкою, читайте і відпочивайте.
Будьте вдома
Бережіть себе
Посміхаюся сьогодні ВАМ і цьому дню", -- емоційно звернулася до шанувальників Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

В коментарях фолловери дякують артистці за таку чудову мотивацію і дозу позитиву і не забувають захоплюватися її красою.

  • Дякую ТОБІ за ці посмішки
  • Така красива і справжня
  • Пости надихають
  • Читаючи твої прості, у нас з'являється мотивація
  • Коли дивишся на твою посмішку хочеться посміхатися
  • моя сама красиваяяяя
  • Дивлячись на тебе завжди посміхаюся, ти промінчик який дарує енергію всім))) красуня, розумниця. Просто люблю, дивлюся твої ефіри і захоплююся тобою і твоєю красою)
  • Красуня
  • Надюша, спасибі тобі величезне за такий пост, він дуже мотивує
  • Надя, спасибі тобі, трохи відкрила очі на нинішню ситуацію, тепер тільки позитив!
  • Ти дуже красива
  • Дуже позитивно і вірно сказано!
  • Спасибі, за мотивацію, наша улюблена, промениста Надюша, добра тобі й здоров'я , терпіння і головне позитиву, як і всім нам

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився "фірмовим" рецептом зваблювання у своєму новому влозі про те, як не розлучитися на карантині.

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