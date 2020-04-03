Буду посміхатися ще сильніше: Надя Дорофєєва надихнула сильною промовою про пандемію

Зоряна подружня пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес проводять карантин не особливо нудно - вони спілкуються і зустрічаються з друзями, які гостювали у них в момент оголошення необхідності ізоляції. Крім того, артисти активно користуються можливостями інтернету і соцмереж - ведуть прямі ефіри, знімають "карантинні хроніки" і навіть влаштовують фотосесії по вебкамері. Днями Надя влаштувала онлайн урок з мейкапу і показала, як робить собі макіяж. Однак схильні до стресу і вони - як зізналася співачка, вона боїться через ситуацію у світі.

Дорофєєва опублікувала миле домашнє фото, на якому виблискує своєю "фірмовою" посмішкою. На артистці затишна смугаста сорочка, на обличчі легкий макіяж, а волосся заплетене в дві кумедні розпатлані коси. Надя заявила, що незважаючи на пандемію, вона буде посміхатися ще сильніше, щоб підняти настрій шанувальникам і впоратися зі страхом.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ви знаєте мене, як людину, що постійно посміхається.

Не знаю чому так.

Іноді помічаю, що я, навіть коли веду якісь серйозні або хвилюючі розмови, кажу з посмішкою і це абсолютно природний процес.

А ще, буває, коли я плачу, можу теж посміхатися .. так дивно.

У такий складний час я буду посміхатися вам ще сильніше. Нам всім зараз непросто , це м'яко кажучи...

І я не тільки про хворих, які зараз борються за своє життя. Це я не тільки про працівників медицини, які для мене є справжніми супергероями і зірками ...

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Всі плани зруйновані, бізнеси стоять, гроші ніхто не заробляє і найжахливіше - це страх.

-Як ми з цим впораємося

-Скільки ще триватиме карантин

-Криза?

-Що буде далі НІХТО не знає.

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І так, я боюся", - відверто поділилася співачка.

При цьому зірка закликала поменше читати новин, щоб не підвищувати рівень стресу, залишатися вдома та берегти своє здоров'я та близьких.

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"Вчора почула від лікаря @doctor_komarovskiy , що від страху і стресу вмирають швидше.

Це факт.

Давайте всі разом спробуємо бути щасливими сьогодні і ЗАРАЗ, хоч це і непросто.

Давайте цінувати те, що ми ДИХАЄМО сьогодні.

І нарешті давайте менше читати депресивні статті, от зараз набагато корисніше дивитися прямі розважальні ефіри в Instagram, прости господи, ніж зачитуватися і тонути в тоннах негативної інформації.

Ну і звичайно не забувайте про своє здоров'я, будьте уважні та обережні. Провітрюйте свої квартири, займайтеся зарядкою, читайте і відпочивайте.

Будьте вдома

Бережіть себе

Посміхаюся сьогодні ВАМ і цьому дню", -- емоційно звернулася до шанувальників Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

В коментарях фолловери дякують артистці за таку чудову мотивацію і дозу позитиву і не забувають захоплюватися її красою.

Дякую ТОБІ за ці посмішки

Така красива і справжня

Пости надихають

Читаючи твої прості, у нас з'являється мотивація

Коли дивишся на твою посмішку хочеться посміхатися

моя сама красиваяяяя

Дивлячись на тебе завжди посміхаюся, ти промінчик який дарує енергію всім))) красуня, розумниця. Просто люблю, дивлюся твої ефіри і захоплююся тобою і твоєю красою)

Красуня

Надюша, спасибі тобі величезне за такий пост, він дуже мотивує

Надя, спасибі тобі, трохи відкрила очі на нинішню ситуацію, тепер тільки позитив!

Ти дуже красива

Дуже позитивно і вірно сказано!

Спасибі, за мотивацію, наша улюблена, промениста Надюша, добра тобі й здоров'я , терпіння і головне позитиву, як і всім нам

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився "фірмовим" рецептом зваблювання у своєму новому влозі про те, як не розлучитися на карантині.