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Будто вчера познакомились: Лилия Ребрик с мужем отмечают "жестяную" свадьбу

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"Дикая семейка" празднует 8-ю годовщину брака

Лилия Ребрик много путешествует по работе - кроме работы телеведущей в утреннем шоу она также ездит по стране с театральными гастролями. Иногда поездки совпадают с важными датами - так вышло и на этот раз. Звезда вместе с мужем Андреем Диким отправилась в Краматорск на "Рождественский FEST-2019", так что свою годовщину свадьбы они начали отмечать еще в поезде.

23 декабря Лилия и Андрей празднуют 8-ю годовщину брака - так называемую "жестяную" свадьбу. На своей странице в Instagram Ребрик поделилась забавными кадрами с любимым супругом, показав их романтику в дороге.

"Дикая семейка", как они сами себя называют, сделала милые селфи, лежа на полке поезда, при этом на них очаровательные пижамы с принтом слова "жесть" - под стать годовщине! Кроме того, веселая парочка надела носки с такой же надписью.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая отметила, что время в счастливом браке пролетело очень быстро.

"А у нашої #дикасімейка сьогодні, 23 грудня- день весілля. ЖЕСТЯНЕ весілля. ЖЕСТЬ!!! 8 років, як ми чоловік і дружина. Як швидко час летить. Наче вчора ми тільки познайомилися. А вже дві донечки... Ми в потязі, але починаємо святкувати вже тут))). Романтік... @andrii_dykyi люблю безкінечно. Серед вас, впевнена, є щасливі сімейні пари... Скільки років разом? Яке весілля вже відсвяткували? Що дарували? Дотримуєтесь в подарунках назви річниця весілля? Ми, як бачите- так (жестяне-жесть)", - трогательно поделилась Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях поклонники тепло поздравляют пару и делятся своими историями.

  • Вітаю зі святом, бережіть один одного. У нас через місяць буде шкіряне весілля. Скоріш за все дарувати буду рукавички
  • Вітаю!!!!!!
  • Поздравляю!!!!!! Любви Вам и счастья на долгие, долгие годы!!!!!!!
  • Очень красивая, счастливая пара и семья. Поздравляю от всего сердца. Любви на долгие годы
  • Поздравляю! Мы 19 декабря отметили 10 лет.
  • Вітаю вас ви чудова пара, завжди милуюсь вашими фото. Ми з чоловіком 12 років одружені. І в нас теж дві донечки. Щастя вам і здоров'я всій вашій дикій сім'ї
  • Вітаю вас!!! Безмежного щастя , кохання!!!
  • Поздравляю, долгих лет жизни, вам. Вы классные!!
  • Классный look, поздравляем. У нас тоже есть крутые family look
  • Щиро вiтаю. Ми разом 31 рiк. Даруемо кохання та турботу
  • Вітаю Вас, найщіріші побажання Вашій сім'ї. Ви неймовірна семейная пара, Позитивна вы круті

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик с дочками нарядили новогоднюю елку и поделилась очаровательными фото.

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