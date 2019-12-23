Будто вчера познакомились: Лилия Ребрик с мужем отмечают "жестяную" свадьбу

"Дикая семейка" празднует 8-ю годовщину брака
Лилия Ребрик много путешествует по работе - кроме работы телеведущей в утреннем шоу она также ездит по стране с театральными гастролями. Иногда поездки совпадают с важными датами - так вышло и на этот раз. Звезда вместе с мужем Андреем Диким отправилась в Краматорск на "Рождественский FEST-2019", так что свою годовщину свадьбы они начали отмечать еще в поезде.
23 декабря Лилия и Андрей празднуют 8-ю годовщину брака - так называемую "жестяную" свадьбу. На своей странице в Instagram Ребрик поделилась забавными кадрами с любимым супругом, показав их романтику в дороге.
"Дикая семейка", как они сами себя называют, сделала милые селфи, лежа на полке поезда, при этом на них очаровательные пижамы с принтом слова "жесть" - под стать годовщине! Кроме того, веселая парочка надела носки с такой же надписью.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)
Ведущая отметила, что время в счастливом браке пролетело очень быстро.
"А у нашої #дикасімейка сьогодні, 23 грудня- день весілля. ЖЕСТЯНЕ весілля. ЖЕСТЬ!!! 8 років, як ми чоловік і дружина. Як швидко час летить. Наче вчора ми тільки познайомилися. А вже дві донечки... Ми в потязі, але починаємо святкувати вже тут))). Романтік... @andrii_dykyi люблю безкінечно. Серед вас, впевнена, є щасливі сімейні пари... Скільки років разом? Яке весілля вже відсвяткували? Що дарували? Дотримуєтесь в подарунках назви річниця весілля? Ми, як бачите- так (жестяне-жесть)", - трогательно поделилась Лилия.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)
В комментариях поклонники тепло поздравляют пару и делятся своими историями.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик с дочками нарядили новогоднюю елку и поделилась очаровательными фото.