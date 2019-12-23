Будто вчера познакомились: Лилия Ребрик с мужем отмечают "жестяную" свадьбу

Лилия Ребрик много путешествует по работе - кроме работы телеведущей в утреннем шоу она также ездит по стране с театральными гастролями. Иногда поездки совпадают с важными датами - так вышло и на этот раз. Звезда вместе с мужем Андреем Диким отправилась в Краматорск на "Рождественский FEST-2019", так что свою годовщину свадьбы они начали отмечать еще в поезде.

23 декабря Лилия и Андрей празднуют 8-ю годовщину брака - так называемую "жестяную" свадьбу. На своей странице в Instagram Ребрик поделилась забавными кадрами с любимым супругом, показав их романтику в дороге.

"Дикая семейка", как они сами себя называют, сделала милые селфи, лежа на полке поезда, при этом на них очаровательные пижамы с принтом слова "жесть" - под стать годовщине! Кроме того, веселая парочка надела носки с такой же надписью.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая отметила, что время в счастливом браке пролетело очень быстро.

"А у нашої #дикасімейка сьогодні, 23 грудня- день весілля. ЖЕСТЯНЕ весілля. ЖЕСТЬ!!! 8 років, як ми чоловік і дружина. Як швидко час летить. Наче вчора ми тільки познайомилися. А вже дві донечки... Ми в потязі, але починаємо святкувати вже тут))). Романтік... @andrii_dykyi люблю безкінечно. Серед вас, впевнена, є щасливі сімейні пари... Скільки років разом? Яке весілля вже відсвяткували? Що дарували? Дотримуєтесь в подарунках назви річниця весілля? Ми, як бачите- так (жестяне-жесть)", - трогательно поделилась Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях поклонники тепло поздравляют пару и делятся своими историями.

Вітаю зі святом, бережіть один одного. У нас через місяць буде шкіряне весілля. Скоріш за все дарувати буду рукавички

Вітаю!!!!!!

Поздравляю!!!!!! Любви Вам и счастья на долгие, долгие годы!!!!!!!

Очень красивая, счастливая пара и семья. Поздравляю от всего сердца. Любви на долгие годы

Поздравляю! Мы 19 декабря отметили 10 лет.

Вітаю вас ви чудова пара, завжди милуюсь вашими фото. Ми з чоловіком 12 років одружені. І в нас теж дві донечки. Щастя вам і здоров'я всій вашій дикій сім'ї

Вітаю вас!!! Безмежного щастя , кохання!!!

Поздравляю, долгих лет жизни, вам. Вы классные!!

Классный look, поздравляем. У нас тоже есть крутые family look

Щиро вiтаю. Ми разом 31 рiк. Даруемо кохання та турботу

Вітаю Вас, найщіріші побажання Вашій сім'ї. Ви неймовірна семейная пара, Позитивна вы круті

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик с дочками нарядили новогоднюю елку и поделилась очаровательными фото.