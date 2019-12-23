Наче вчора познайомилися: Лілія Ребрик з чоловіком відзначають "жерстяне" весілля

"Дика сімейка" святкує 8-у річницю шлюбу
Лілія Ребрик багато подорожує по роботі - крім роботи телеведучою в ранковому шоу вона також їздить по країні з театральними гастролями. Іноді поїздки збігаються з важливими датами - так вийшло і на цей раз. Зірка разом з чоловіком Андрієм Диким вирушила в Краматорськ на "Різдвяний FEST-2019", так що свою річницю весілля вони почали відзначати ще в поїзді.
23 грудня Лілія та Андрій святкують 8-ю річницю шлюбу - так зване "жерстяне" весілля. На своїй сторінці в Instagram Ребрик поділилася кумедними кадрами з коханим чоловіком, показавши їх романтику в дорозі.
"Дика сімейка", як вони самі себе називають, зробила милі селфи, лежачи на полиці поїзда, при цьому на них чарівні піжами з принтом слова "жесть" - під стать річниці! Крім того, весела парочка наділа шкарпетки з таким же написом.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)
Ведуча зазначила, що час у щасливому шлюбі пролетів дуже швидко.
"А в нашої #дикасімейка сьогодні, 23 грудня - день весілля. ЖЕСТЯНЕ весілля. ЖЕСТЬ!!! 8 років, як ми чоловік і дружина. Як швидко час летить. Наче вчора ми тільки познайомилися. А вже дві донечки... Ми в потязі, але починаємо святкувати вже тут))). Романтік... @andrii_dykyi люблю безкінечно. Серед вас, впевнена, є щасливі сімейні парі... Скільки років разом? Яке весілля вже відсвяткували? Що дарували? Дотримуєтесь в подарунках назви річниця весілля? Ми, як бачите - так (жестяне-жесть)", - зворушливо поділилася Лілія.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)
В коментарях шанувальники тепло вітають пару і діляться своїми історіями.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик з доньками нарядили новорічну ялинку і поділилася чарівними фото.