"Будто 16-ть!" Лучезарная Ребрик насладилась осенним солнцем вместе с доченькой

Телеведущая не удержалась от фотосессии в последние теплые дни осени
Лилии Ребрик не занимать энергичности и жизнерадосности. Она признается, что черпает вдохновение в общении с родными и близкими, а в ее любимых дочках кроется главный секрет стройности и неувядающего внешнего вида теледивы. С приходом осени Лилия неизменно радует яркими фотосетами на природе – романтичными, семейными и просто эффектными зарисовками на фоне буйства красок. Новая фотосессия заставила сердца подписчиков ведущей в instagram забиться чаще.
Лилия пленила не только своей обезоруживающей фирменной улыбкой и хорошим настроением, но и отличной растяжкой. Она выбрала удобный повседневный лук в спокойных бежевых тонах - уютный спортивный костюм, кожаную куртку персикового оттенка и золотистые кроссовки.
Среди вороха фото звезды можно увидеть снимок также ее старшей дочери Дианы. Девочка широко улыбается в камеру и держит в руках букет из желтых листьев.
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Що, тільки влітку стрибати? Ви вже зробили собі осінню фотосесію? Неможливо намилуватися цією красою!" - с восторгом заявила Лилия.
Лилия Ребрик с дочкой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники разделили восхищение звезды. Они высоко оценили художественные профессиональные снимки и те незабываемые эмоции, которые теледиве удалось передать даже через экран.
Скриншот комментариев
Кстати, Лилия Ребрик мастерски воспроизвела фирменный шпагат Ван Дамма в день его рождения.