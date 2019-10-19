"Будто 16-ть!" Лучезарная Ребрик насладилась осенним солнцем вместе с доченькой

Лилия Ребрик с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая не удержалась от фотосессии в последние теплые дни осени

Лилии Ребрик не занимать энергичности и жизнерадосности. Она признается, что черпает вдохновение в общении с родными и близкими, а в ее любимых дочках кроется главный секрет стройности и неувядающего внешнего вида теледивы. С приходом осени Лилия неизменно радует яркими фотосетами на природе – романтичными, семейными и просто эффектными зарисовками на фоне буйства красок. Новая фотосессия заставила сердца подписчиков ведущей в instagram забиться чаще.

Лилия пленила не только своей обезоруживающей фирменной улыбкой и хорошим настроением, но и отличной растяжкой. Она выбрала удобный повседневный лук в спокойных бежевых тонах - уютный спортивный костюм, кожаную куртку персикового оттенка и золотистые кроссовки.

Среди вороха фото звезды можно увидеть снимок также ее старшей дочери Дианы. Девочка широко улыбается в камеру и держит в руках букет из желтых листьев.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Що, тільки влітку стрибати? Ви вже зробили собі осінню фотосесію? Неможливо намилуватися цією красою!" - с восторгом заявила Лилия.

Лилия Ребрик с дочкой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники разделили восхищение звезды. Они высоко оценили художественные профессиональные снимки и те незабываемые эмоции, которые теледиве удалось передать даже через экран.

Восхищаюсь Вами! Фантастическая женщина! Так держать!

Лілічка! Ви неймовірна красуня!

Суперовська

Такие вы классные

На 8 фото Вам ніби 16! Такі свіжі, мінімум мейкапу - супер!

Дуже класно, душевно, по-осінньому

Гарнюні

Дуже класснючі! Лілія, ви завжди така стильна і жіночна красуня! Пишаюся і надихаюся вами, люблю вашу творчість!

Краса неймовірна

Лилия! Вы молодец!

На 5 фото совсем как маленькая девочка

Милашка, куколка

Скриншот комментариев

Кстати, Лилия Ребрик мастерски воспроизвела фирменный шпагат Ван Дамма в день его рождения.