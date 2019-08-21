Будни мамы: Ким Кардашьян показала забавные кадры с детьми

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя звезда вновь растрогала сеть

Ким Кардашьян умеет внести в свой Instagram забавную нотку, разбавляя гламурные выходы «житейскими» кадрами. Особенно трогательными получаются посты с детьми. Звезда любит демонстрировать их игры, ссоры, а фото старшей дочери и ее нарядов стали просто «фишкой» ее микроблога, которую обожают фолловеры Ким.

Дети Ким – уже настоящие звезды (фото: instagram.com/kimkardashian)

Несколько часов назад знаменитость показала новую серию необычных фото с малышами. В этот раз героями инста-истории стали старшая дочь – 6-летняя Норт, которая позирует с братьями. Девочка держит на руках 3-месячного Псалма, а рядом сидит 3-летний Сейнт. На первом фото царит идиллия: девочка улыбается, малыш доволен. Дальше в кадре появляется, старший брат. Который перенимает внимание мамы на себя. Чем и осталась весьма недовольна Норт. Последний кадр – дети кривляются и показывают друг другу забавные рожицы. «Все начиналось так хорошо…», – написала Ким под серией кадров.

Ким со старшим сыном (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники оценили кадры в более чем 4 миллиона лайков. И принялись бурно обсуждать, кто на кого похож в звездной семье. Пока что практически единогласно решили, что младший сын Псалм – копия своего папы, рэпера Канье Уэста.

Позже Ким опубликовала еще один кадр со старшим сыном. Теперь они обое кривляются в камеру, демонстрируя хищный «оскал». «Пости еще больше фото с детьми! Они такие милые», – не унимаются фолловеры красотки.

Ким первая тестит свою косметику (фото: instagram.com/kimkardashian)

В сториз Ким продолжает рекламировать свою новую коллекцию макияжа Matte Collection, посвященную 90-м. Все, кто еще не успел приобрести косметические новинки от Кардашьян, могут воочию убедиться, что матовые помады ложатся ровно и гладко, а тон можно подобрать под любой тип кожи. Сама Ким также тестит продукты, разрабатывая образы для своих многочисленных выходов в свет.