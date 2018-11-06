Будет ли развод? Астролог рассказал, что ждет брак Ани Лорак

Фото: коллаж РБК-Украина

Влад Росс считает, что разводом в гороскопе певицы не пахнет

Личная жизнь известной украинской певицы Ани Лорак активно обсуждается в соцсетях и пресс после того, как ее муж Мурат Налчаджиоглу был замечен с другой девушкой. Многие гадают, разойдется ли звездная пара, которая в августе 2018 года отметила 10-летие совместной жизни. Астролог Влад Росс считает, что разводом в гороскопе певицы не пахнет, передает "Главред".

"В гороскопе Ани Лорак четко просматривается не развод, а вдовство. В гороскопе Лорак Венера в соединении с Ураном. Венера – это символ брака, отношений, любви, а Уран, символизирующий неожиданные расставания, находится в Скорпионе, знаке смерти", - отметил Росс.

Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)

По словам астролога, скорее всего, Ани Лорак может стать вдовой, да еще и не один раз.

"Она скорее станет вдовой, причем несколько раз. Либо любой ее брак распадется рано или поздно", - заявил автролог.

Он также отметил, что Каролина и Мурат по гороскопу подходят другу другу.

"С другой стороны, по знакам зодиака Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу друг другу подходят: она – Весы (родилась 27 сентября 1978 года), он – Близнецы (родился 12 июня 1977 года). У них много общего. Поэтому, если они расстанутся, то внезапно, и, скорее всего, это будет связано с уходом из жизни ее супруга", - резюмировал Росс.

Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)

Напомним, Лорак и Мурат познакомились в 2005 году, когда певица отдыхала в Турции пятизвездочного отеля, где мужчина работал менеджером. Она поняла это по бейджу и рации. Молодой человек пригласил ее в ресторан, в котором было караоке. Певица вышла замуж за Мурата в августе 2009 года. А 9 июня 2011-го у пары родилась дочь София.

Фото: Ани Лорак с дочерью (instagram.com/anilorak)

Ранее мы сообщали, что процесс развода Ани Лорак может растянуться на несколько лет. Журналисты обратились к юристу, который разбирается в бракоразводных моментах, и узнали о тонкостях расторжения брака звездной пары.

Оказывается, данный процесс между гражданином Украины и гражданином другой страны всегда сложнее, чем обычный бракоразводный процесс, даже если брак был заключен на территории Украины.

Мы писали, что появилась новая информация о проблемах в браке певицы. По данным российских СМИ, Мурат начал изменять Каролине Куек почти сразу после свадьбы. Тогда ходили слухи, якобы брак певицы фиктивный.

Кстати, супруг Ани Лорак сделал тату в честь дочери Софии.

Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)