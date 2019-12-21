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"Будь счастлива": Потап трогательно обратился к бывшей жене

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Матери сына продюсера исполнилось 42 года

Украинский артист и продюсер Потап счастлив во втором браке с Настей Каменских - пара частенько выкладывает в соцсетях нежные совместные снимки и не стесняется демонстрировать чувства на публике. При этом он остался в хороших отношениях с бывшей супругой Ириной Горовой, ведь у них остался общий сын Андрей и совместный бизнес. 20 декабря женщине исполнилось 42 года и Алексей трогательно поздравил ее с днем рождения.

На своей странице в Instagram Потап опубликовал совместный черно-белый кадр с Ириной. На эффектном фото рэпер в черном костюме сидит спиной к Горовой и смотрит в сторону. Ирина же позирует в белом костюме с черной блузкой, вызывающе глядя в объектив.

В подписи к милому кадру Потап пожелал бывшей жене быть счастливой.

"Ирочка с Днём Твоего Рождения! Будь счастлива!" - написал продюсер.

Фото: Потап и Ирина Горовая (instagram.com/realpotap)

Подписчики Алексея Потапенко присоединились к поздравлениям, а также принялись обсуждать фото.

  • Вітання!
  • Фото прям Агонь
  • Одним фото все сказано
  • Настя фото подбирала
  • Сильно!
  • Идеальные отношения! Такое дано не каждому)
  • Милые
  • Крутое фото
  • С днюхой
  • Как приятно смотреть когда люди остаются людьми после развода
  • Поздравляю
  • С вашем днём
  • Красивая пара, остались друзьями...
  • Вот это круто когда люди расходясь ничего не делят, а остаются в прекраснейших отношениях.И ребёнок себя чувствует счастливым когда такие отношения у родителей!! Браво
  • Некрасиво поздравлять спиной

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Ранее сын Потапа и Ирины Горовой 11-летний Андрей трогательно поздравил маму с днем рождения.

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