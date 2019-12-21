"Будь щаслива": Потап зворушливо звернувся до колишньої дружини

Український артист і продюсер Потап щасливий у другому шлюбі з Настею Каменських - пара частенько викладає в соцмережах ніжні спільні знімки і не соромиться демонструвати почуття на публіці. При цьому він залишився в хороших відносинах з колишньою дружиною Іриною Горовою, адже у них залишився спільний син Андрій і спільний бізнес. 20 грудня жінці виповнилося 42 роки і Олексій зворушливо привітав її з днем народження.

На своїй сторінці в Instagram Потап опублікував спільний чорно-білий кадр з Іриною. На ефектному фото репер в чорному костюмі сидить спиною до Горової і дивиться в бік. Ірина ж позує в білому костюмі з чорною блузкою, зухвало дивлячись в об'єктив.

У підпису до милого кадру Потап побажав колишній дружині бути щасливою.

"Ірочка з Днем Твого Народження! Будь щаслива!" - написав продюсер.

Фото: Потап і Ірина Горова (instagram.com/realpotap)

Підписники Олексія Потапенка приєдналися до привітань, а також почали обговорювати фото.

Вітання!

Фото прям Агонь

Одним фото все сказано

Настя фото підбирала

Сильно!

Ідеальні стосунки! Таке дано не кожному)

Милі

Круте фото

З днюхой

Як приємно дивитися, коли люди залишаються людьми після розлучення

Вітаю

З вашим днем

- Гарна пара, залишилися друзями...

Ось це круто коли люди розходячись нічого не ділять, а залишаються в прекрасних стосунках.І дитина відчуває себе щасливим, коли такі відносини в батьків!! Браво

Негарно вітати спиною

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Раніше син Потапа та Ірини Горової 11-річний Андрій зворушливо привітав маму з днем народження.