"Будь щаслива": Потап зворушливо звернувся до колишньої дружини

Матері сина продюсера виповнилося 42 роки
Український артист і продюсер Потап щасливий у другому шлюбі з Настею Каменських - пара частенько викладає в соцмережах ніжні спільні знімки і не соромиться демонструвати почуття на публіці. При цьому він залишився в хороших відносинах з колишньою дружиною Іриною Горовою, адже у них залишився спільний син Андрій і спільний бізнес. 20 грудня жінці виповнилося 42 роки і Олексій зворушливо привітав її з днем народження.
На своїй сторінці в Instagram Потап опублікував спільний чорно-білий кадр з Іриною. На ефектному фото репер в чорному костюмі сидить спиною до Горової і дивиться в бік. Ірина ж позує в білому костюмі з чорною блузкою, зухвало дивлячись в об'єктив.
У підпису до милого кадру Потап побажав колишній дружині бути щасливою.
"Ірочка з Днем Твого Народження! Будь щаслива!" - написав продюсер.
Фото: Потап і Ірина Горова (instagram.com/realpotap)
Підписники Олексія Потапенка приєдналися до привітань, а також почали обговорювати фото.
Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)
Раніше син Потапа та Ірини Горової 11-річний Андрій зворушливо привітав маму з днем народження.