Браво родителям: дочки Оли Поляковой поразили своими талантами (видео)

Алиса при этом забавно танцует и дурачится
Оля Полякова часто рассказывает и, главное, показывает таланты своих дочерей. Отметим, что украинская "королева ночи" воспитывает двоих девочек: старшая Маша (14 лет) и младшая Алиса (7 лет). При этом звездная мама старается развивать своих девочек как можно более многосторонне. К примеру, старшая Маша занимается пением, играет на пианино, ходит на плаванье, а также занимается танцами на пилоне. Вот и недавно Полякова старшая показала развитие своих девочек.
Так, на своей instagram-страничке украинская певица опубликовала короткое видео, на котором Маша играет на пианино. При этом Алиса дурачиться, забавно танцуя под нежную мелодию. Также еще одна героиня ролика – крестница Поляковой – Лиза.
"Мои девахи", - лаконично подписала видео Оля Полякова.
Отметим, что все девочки на видео одеты в розовые пижамы.
"Это розовая пижамная вечеринка", - комментирует происходящее Полякова.
Видео: instagram.com/polyakovamusic
Конечно же, поклонники Поляковой поспешили оставить свои отзывы под ее новым домашним видео. Многие подчеркнули, что Маша красиво играет на пианино:
Напомним, ранее Маша Полякова покорила ультрамодным образом на Голосі країни 9. Девочка посетила суперфинал проекта, по итогам которого победила Оксана Муха.
Также отметим, что в финале 9 сезона популярного проекта свой нежный образ показала и телеведущая Катя Осадчая, которая появилась на сцене в белоснежном платье, словно невеста.