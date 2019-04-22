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Браво родителям: дочки Оли Поляковой поразили своими талантами (видео)


Алиса при этом забавно танцует и дурачится

Оля Полякова часто рассказывает и, главное, показывает таланты своих дочерей. Отметим, что украинская "королева ночи" воспитывает двоих девочек: старшая Маша (14 лет) и младшая Алиса (7 лет). При этом звездная мама старается развивать своих девочек как можно более многосторонне. К примеру, старшая Маша занимается пением, играет на пианино, ходит на плаванье, а также занимается танцами на пилоне. Вот и недавно Полякова старшая показала развитие своих девочек.

Так, на своей instagram-страничке украинская певица опубликовала короткое видео, на котором Маша играет на пианино. При этом Алиса дурачиться, забавно танцуя под нежную мелодию. Также еще одна героиня ролика – крестница Поляковой – Лиза.

"Мои девахи", - лаконично подписала видео Оля Полякова.

Отметим, что все девочки на видео одеты в розовые пижамы.

"Это розовая пижамная вечеринка", - комментирует происходящее Полякова.

Видео: instagram.com/polyakovamusic

Конечно же, поклонники Поляковой поспешили оставить свои отзывы под ее новым домашним видео. Многие подчеркнули, что Маша красиво играет на пианино:

  • Маша очень красиво играет!
  • Маша классно играет очень!
  • Красоточки, как и мамочка)
  • Моя любимая мелодия! Так красиво играет Маша! Молодец!
  • Только что играла эту мелодию! Мое самое любимое прозведение!
  • Маша - така молодец!
  • Девочки как девочки)
  • Это очень красиво!
  • Які красунькі – розумнечки, браво батькам!
  • Олечка, я Вами восхищаюсь. И девченки у Вас замечательные.
  • Прекрасно, а девочки такие милашкиии!
  • Оля, молодец!  Во всех отношениях!!!
  • До мурах!
  • Алиска, танцы огонь)) Маша очень красиво играет…

Напомним, ранее Маша Полякова покорила ультрамодным образом на Голосі країни 9. Девочка посетила суперфинал проекта, по итогам которого победила Оксана Муха. 

Также отметим, что в финале 9 сезона популярного проекта свой нежный образ показала и телеведущая Катя Осадчая, которая появилась на сцене в белоснежном платье, словно невеста. 

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