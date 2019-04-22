Браво батькам: доньки Олі Полякової вразили своїми талантами (відео)

Оля Полякова часто розповідає і, головне, показує таланти своїх дочок. Зазначимо, що українська "королева ночі" виховує двох дівчаток: старша Маша (14 років) і молодша Аліса (7 років). При цьому зіркова мама намагається розвивати своїх дівчаток як можна більш багатосторонньо. Наприклад, старша Маша займається співом, грає на піаніно, ходить на плавання, а також займається танцями на пілоні. Ось і нещодавно Полякова старша показала розвиток своїх дівчаток.

Так, на своїй instagram-сторінці українська співачка опублікувала коротке відео, на якому Маша грає на піаніно. При цьому Аліса дуріэ, забавно танцюючи під ніжну мелодію. Також ще одна героїня ролика – хрещениця Полякової – Ліза.

"Мої дівчата", - лаконічно підписала відео Оля Полякова.

Відзначимо, що всі дівчатка на відео одягнені в рожеві піжами.

"Це рожева піжамна вечірка", - коментує те, що відбувається Полякова.

Відео: instagram.com/polyakovamusic

Звичайно ж, шанувальники Полякової поспішили залишити свої відгуки під її новим домашнім відео. Багато підкреслили, що Маша гарно грає на піаніно:

Маша очень красиво играет!

Маша классно играет очень!

Красоточки, как и мамочка)

Моя любимая мелодия! Так красиво играет Маша! Молодец!

Только что играла эту мелодию! Мое самое любимое прозведение!

Маша - така молодец!

Девочки как девочки)

Это очень красиво!

Які красунькі – розумнечки, браво батькам!

Олечка, я Вами восхищаюсь. И девченки у Вас замечательные.

Прекрасно, а девочки такие милашкиии!

Оля, молодец! Во всех отношениях!!!

До мурах!

Алиска, танцы огонь)) Маша очень красиво играет…

Нагадаємо, раніше Маша Полякова підкорила ультрамодним образом на Голосі країни 9. Дівчинка відвідала суперфіналу проекту, за підсумками якого перемогла Оксана Муха.

Також зазначимо, що у фіналі 9 сезону популярного проекту свій ніжний образ показала і телеведуча Катя Осадча, яка з'явилася на сцені в білосніжній сукні, немов наречена.