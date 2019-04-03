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Где брать вдохновение: Полина Логунова рассказала о мотивации

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.04.2019 - 17:49
Где брать вдохновение: Полина Логунова рассказала о мотивации
Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Жена Дмитрия Ступки поделилась с фанами мотивирующей публикацией

Телеведущая и эксперт по правильному питанию, а также жена украинского актера Дмитрия Ступки и успешная мама Полина Логунова часто делится в сети полезными советами по правильному питанию и уходу за собой. Однако в последней публикации в своем Instagram эффектная девушка порассуждала о том, откуда же можно черпать вдохновение и почему многим людям не хватает в жизни стимула и мотивации.

Полина сопроводила пост ярким снимком, на котором она сидит на стуле в красивом бордовом платье с глубоким декольте и задумчиво смотрит в сторону.

"Где брать вдохновение? Мы привыкли получать отметки еще со школы, это была награда за усилия, идентификация "хорошо" или "плохо" на пути достижения цели. Потом работа, тут признаки - зарплата, похвала начальства и карьерный рост, они же стимул и "будильник" по утрам вставать и что-то делать. Люди, не обремененные нуждой, зачастую теряют мотивацию вообще что-то делать, зарабатывать, потому что, например, муж принесет и положит в рот, развиваться, потому что замуж уже вышла, и он говорит, что любит меня любой ( а попробуй тебе скажи, что без макияжа ты не очень), худеть и быть подтянутой, а не лопать сырники с овсяно-блинами и голубцами - потому что "плохое настроение" и только печенька может его поднять, #яжмать, и вообще я родила тебе сына/дочь и далее по списку", - отметила Логунова.

Где брать вдохновение: Полина Логунова рассказала о мотивации

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Именно в отсутствии оценки усилиям и хороших условиях жизни она видит причину исчезновения мотивации.

"Когда вы не получаете оценку своим усилиям - у вас нет стимула, когда вы не живете в нужде, у вас нет стимула, разум людей воспитан так, что хлеб, соль, мужик, дитя, Машина, Квартира, шмотки есть - ништяк живем. Периодически выпросить у мужа на кератиновое выпрямление с маником - апще баба огонь устроилась. Теща рада, что дочь возят раз в год на отдых, а если 2 - соседи начинают завидовать, а это ж, батюшки, признак мажорства. Люди ходят с самыми последними моделями телефонов и с тотальной дезориентацией по жизни.
Я теряюсь, когда мне задают вопрос, где взять стимул? Потому что я не понимаю, как его может не быть. Шаг за шагом, в вашей жизни что-то происходит, пишутся книги, снимаются фильмы, изобретается нанокожа и летают в космос туристы, люди становятся снисходительней к животным, изобретаются эко-кожи из грибов и ананаса, колодки в туфлях становятся удобней, макияж ярче и мамопластика доступней, вы по-прежнему не знаете, где ваше место в жизни и как найти свое предназначение, вы выросли и вам перестали ставить отметки, вас перестали оценивать, как в школе, и совершенно не понимаете - куда идти сейчас", - рассуждает девушка.

"Не спускайте ни одного дня в унитаз, у вас не будет пересдачи", - подытожила ведущая.

Пользователи сети благодарят Полину за такие вдохновляющие и мотивирующие слова и отмечают, что она помогла им многое переосмыслить и понять.

  • "Классно сказала! Нет предела совершенству"
  • "Мотивирует! испытываю такое состояние периодически, не потому что не нуждаюсь, наверное больше от усталости и вечной гонки"
  • "Люблю. ВСЕМ к прочтению!!!"
  • "Очень круто сказано!"
  • "Век живи - век учись!"
  • "Красивая Полина и слова в точку"
  • "Это прям сильно"
  • "Крутой пинок под зад от Полинки"
  • "Мне очень нужны были ваши слова сейчас"
  • "С удовольствием читала бы и читала... отличный подход к жизни"

Напомним, ранее Полина Логунова рассказала о влиянии на организм продуктов - "пустышек".

Мы также сообщали, что Полина Логунова рассказала о тонкостях употребления кисломолочных продуктов.

Кстати, обнаженная Полина Логунова поразила пикантным фото.

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