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"Думайте о себе": Логунова рассказала о влиянии на организм продуктов - "пустышек"

Lite » Еда 22.03.2019 - 08:52
"Думайте о себе": Логунова рассказала о влиянии на организм продуктов - "пустышек"
Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Жена Дмиртрия Ступки описала, как правильное питание влияет на работу организма

Телеведущая и эксперт по правильному питанию, жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова делится важной информацией о влиянии рациона на красоту и здоровье. Она рассказывает о правилах употребления привычных пищевых продуктов и знакомит с теми, которые следует включить в рацион, детально объясняя все плюсы и минусы употребления того или иного блюда. Так, Полина опубликована на странице в Instagram пост о связи слаженной работы органов и системы и грамотно составленного рациона, а также продуктах-"пустышках", которые лишь "засоряют" организм и не приносят никакой пользы.

Эксперт отметила, что в организме все взаимосвязанно. Например, от правильно функционирования пищеварительной системы зависит общее самочувствие человека.

&quot;Думайте о себе&quot;: Логунова рассказала о влиянии на организм продуктов - &quot;пустышек&quot;

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

"Пищеварение зависит от качества и количества пищи, времени ее приемы, возраста человека, медикаментозных средств, эмоционального состояния и физической активности. Кто за что отвечает?

Также она привела простой, но наглядный пример: если вы принимаете лекарства от головной боли - оно подействует на печень, а все, что попадает в желудок отражается на нервной системы. Ведь у нас внутри нет перегородок.

&quot;Думайте о себе&quot;: Логунова рассказала о влиянии на организм продуктов - &quot;пустышек&quot;

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

"Мы часть приравниваем желудок к мусорному баку, забрасывая в него не пойми какие продукты - "пустышки", изобретенные пищевой промышленностью, чтобы удовлетворить ваши вкусовые рецепторы и заработать на этом. Мы надеемся, что ничего плохого не случится и организм справится, но наш желудок вскоре уверит вас в обратном, и вы первые, кто будет в курсе дел, оставшись без жизненных сил и энергии как минимум. С нездоровым кишечником связаны аутизм, когнитивные расстройства, нарушение сна, болезнь Паркинсона!" - озвучила последствия Логунова.

Полина напоминала, что каждый из нас сам отвечает за собственное хорошее самочувствие, поэтому следует подумать о здоровом будущем.

"Итак, завтра может уже не наступить, а кто-то ещё и замуж не вышел разок, думайте о себе, потому что никто иной это не сделает за вас", - подчеркнула эксперт.

Напомним, что профессиональный диетолог Светлана Фус назвала правила приготовления вкусных и здоровых овощей.

Кстати, Полина Логунова рассказала о тонкостях употребления кисломолочных продуктов.

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Новости Украины Полина Логуноваправильное питание
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