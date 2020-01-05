Племянница принцессы Дианы собралась под венец с миллионером в два раза старше ее

Фото: племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер (instagram.com/kitty.spencer)

29-летняя Китти Спесер сказала избраннику "да" накануне Рождества

Племянница принцессы Дианы, которая, как выяснилось, обожала украинский борщ, 29-летняя леди Китти Спенсер готовится к свадьбе. Ее избранником стал 61-летний миллионер Майкл Льюис. Дочь графа Чарльза Спенсера приняла предложение руки и сердца от владельца сети британских магазинов одежды "Whistles" перед католическим Рождеством, сообщает издания Daily Mail.

Пара начала отношения летом 2018 года. Папарации удавалось периодически снимать влюбленных во время прогулок по Нью-Йорку.

"Она была на праздники в Кейптауне и рассказала об этом своей матери и остальным членам семьи. Они все любят Майкла. Несмотря на свое богатство, он очень скромный", - рассказал источник, близкий к семье невесты.

Скриншот: dailymail.co.uk

Для леди Китти это будет первый брак, а для ее избранника - второй. Интересно, что отец девушки, брат принцессы Дианы, на пять лет моложе будущего зятя.

Льюис - уроженец ЮАР, его состояние превышает 100 млн. долларов. У миллионера имеются и наследники - трое взрослых детей от первого брака.

Фото: племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер (instagram.com/kitty.spencer)

Разница в возрасте племянницу принцессы Дианы совершенно не смущает, ведь предыдущий бойфренд, итальянский миллионер Бараттьери ди Сан-Пьетро, был также старше ее. Пара встречалась 4 года, но распалась. Разница в возрасте ссоставляла 20 лет.

Фото: племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер (instagram.com/kitty.spencer)

Примечательно, что Льюис – иудей, поэтому неизвестно, примет ли леди Китти веру супруга перед свадебным торжеством.

Напомним, что в декабре прошлого года Кейт Миддтон посетила ежегодный бал для дипломатов в украшениях, ранее принадлежавших принцессе Дане. Тиару с жемчугом и бриллиантами герцогине Кембриджской вручила сама Елизавета II.