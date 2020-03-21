Брат Кейт Миддлтон больше не может гадать и отменяет свою свадьбу

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене (фото: instagram.com/jmidy)

Брат герцогини Кембриджской не решается загадывать новую дату торжества

Даже семьи монархов не имеют влияния над всемирной вспышкой коронавируса. На 2020 год были запланированы две самые ожидаемые свадьбы королевской семи Великобритании. И обе они оказались под угрозой срыва! Поначалу принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци отменили свадебную церемонию, запланированную на 29 мая. Теперь и брат Кейт Миддлтон вынужден отказаться от торжества из-за вспышки коронавируса!

Как сообщается, Джеймс Миддлтон вынужден отменить свою свадьбу с невестой Ализой Тевене после вспышки вируса COVID-19. Брат герцогини Кембриджской и его невеста (французский финансовый аналитик) должны были обменяться клятвами уже этим летом. Но как сообщает издание Daily Mail, приводя слова Джеймса: «Просто «не практично» устраивать такое празднование в условиях пандемии коронавируса».

Издание выяснило, что пара решила пересмотреть дату своей свадьбы, как только хаос утихнет. И «все их гости смогут с удовольствием принять участие в торжественном событии».

Джеймс Миддлтон с невестой (фото: instagram.com/jmidy)

В ноябре прошлого года, всего через несколько недель после того, как он сделал предложение Ализе, Джеймс объявил, что с нетерпением ждёт этого грандиозного дня со своей невестой.

«В данный момент мы находимся на стадии наслаждения предпраздничным чувством, перед подготовкой к бракосочетанию», — сказал он изданию Vanity Fair (американский журнал, посвящённый политике, моде) в Испании. «Это путь длиною в жизнь, который мы хотим преодолеть как команда. И я очень рад выпавшему шансу» — именно так младший брат Кейт Миддлтон описал видение совместной жизни со своей возлюбленной.

У 32-летнего Джеймса и Ализе есть пять собак: Элла, Зулу, Инка, Луна и Мейбл. Как сообщается, они обязаны своим знакомством одной из них. Пара обратила друг на друга внимание, когда питомец по кличке Элла, по счастливой случайности в South Kensington Club (клуб, особняк в Лондоне) подбежала к Ализе. А девушка решил приласкать собачку Джеймса.

Вскоре после этого, в январе прошлого года влюблённая пара была обнаружена целующейся во время новогоднего празднования на острове Сент-Барте (на Карибах). Это произошло через год, после разрыва пятилетних отношений между Джеймсом и британской актрисой Донной Эйр. Предприниматель также рассказал, что их собаки будут играть одну из ключевых ролей на их свадьбе. Мужчина заявил: «Я до сих пор не выбрал кто именно из них, но они точно будут одними из ключевых «персон» на церемонии». Быть может, одной из его собак выпадет честь нести свадебные кольца!

Фото: instagram.com/jmidy

Также Джеймс поведал редакции о своём участии на свадебной церемонии его сестры Кейт Миддлтон с принцем Уильямом в 2011-м году. А также о том, как пригласил Ализе на свадьбу леди Габриэллы Виндзор (член британской королевской семьи, двоюродная племянница королевы Елизаветы II ) в мае 2019-го. А это является явным признаком серьёзности их отношений.

«Это просто люди, люди которые празднуют свою любовь. Они дают обеты любить, уважать и быть верным друг другу. Будь-то маленькая свадьба или королевская свадьба… Свадьба - это свадьба», -подытожил Джеймс.