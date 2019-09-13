"Брак – не гарантия любви": нежная Ольга Фреймут заговоила о настоящем чувстве

Телеведущая дала определению сильному чувству
Ольга Фреймут привыкла появяться на людях в подчеркнуто элегантных нарядах. Для своих поклонников она давно является образцом утонченности, вкуса и светскости. Например, недавно она покорила деловым образом в брюках-клеш и блузке. Теледива время от времени радует подписчиков в соцсети не только новыми снимками, а также мотивирующими цитатами и размышлениями на различные темы. Так, ведущая рассказала, что для нее означает настоящая любовь.
Ольга сопроводила короткую меткую цитату об искреннем чувстве черно-белым нежным снимком. На кадре она запечатлена в светлом легком наряде с объемными руками и оригинальной деталью – разрезами на плечах, декорированными рюшами.
"Любити можна раз. Все решта – репетиції", - написала звезда.
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
Поклонники решили порассуждать на извечную тему, а Ольга с удовольствием подключилась к увлекательной беседе. Ольге припомнили ее несколько замужеств. "А як же ваші три заміжжя? Навіщо ви одружувалися без кохання?" - оставила провокационный вопрос одна из пользовательниц сети.
"Я одружувалася лише раз. Не вірте журналістам. На жаль, шлюб не завжди є гарантією любові", - пояснила она.
Скриншот комментариев
"А если любовь предали, но продолжаешь любить, как это называется?" - поинтересовался один из подписчиков звезды. "Це всеодно любов. Ви мали щастя пережити сильні почуття . Не всім це дається", - отметила Ольга.
Скриншот комментариев
Также большинство комментаторов разделили мнение теледивы.
Скриншот комментариев
Напомним, что Ольга Фреймут восхитились танцевальной постановкой старшей дочери Златы.