"Божественный дуэт": сеть в восторге от совместной песни Тины Кароль и группы Бумбокс

Популярная украинская певица Тина Кароль подготовила большой сюрприз для своих поклонников - она записала совместную песню вместе с группой Бумбокс. Клип на композицию "Безодня" обещают представить уже вечером 4 апреля, однако сама песня уже была опубликована на Youtube-канале familyboombox.

На промо-постере Тина запечатлена в красном платье в цветочный принт и с открытыми плечами. Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк позирует в черном наряде и шапке.

Видео: Тина Кароль и Бумбокс - Безодня (youtube.com/familyboombox)

Поклонники поспешили поделиться своими впечатлениями от подобного сотрудничества - многие фаны уже давно ждали, чтобы Кароль записала с кем-то совместную песню. Судя по комментариям, они остались более чем довольны, называя "Безодню" божественным дуэтом и благодаря артистов за такой подарок.

"Как так красиво можно управлять голосом, как Кароль?) Бумбокс эмоции топ, дуэт супер*"

"Якщо рай існує, то там крутять Бумбокс"

"Удивительно, очень красиво, эмоционально!!! Спасибо за такой подарок"

"Это не реально красиво!!! Супер!!! Вау уууу потрясно!!!﻿"

"Божественний дует. Стільки емоцій, життя, болю. Хана, мене прямо розірвало. Браво!﻿"

"Дякуємо, давайте вже весь альбом))﻿"

"БОМБА! на повторі! ДЯКУЮ!﻿"

"Незвичайне поєднання голосів)﻿"

"Тіна королева мілізмів! Люблю її"

"Більше ніж пісня!﻿"

"Пісня дуже емоційна. Сподобалася! Пропустила її крізь себе і відчула﻿"

Напомним, ранее чувственная Тина Кароль удивила необычным нарядом как будто с мужского плеча.

Также напомним, до этого "пленительная кошечка" Тина Кароль покорила поклонников фото в кровати.

Кстати, Тина Кароль вновь очаровала задумчивым снимком.