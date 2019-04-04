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"Божественний дует": мережа в захваті від спільної пісні Тіни Кароль і групи Бумбокс


Шанувальники Тіни Кароль давно чекали від неї спільної пісні

Популярна українська співачка Тіна Кароль підготувала великий сюрприз для своїх шанувальників - вона записала спільну пісню разом з групою Бумбокс. Кліп на композицію "Безодня" обіцяють представити вже ввечері 4 квітня, проте сама пісня вже була опублікована на Youtube-каналі familyboombox.

На промо-постері Тіна відображена в червоній сукні в квітковий принт і з відкритими плечима. Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк позує в чорному вбранні і шапці.

Відео: Тіна Кароль і Бумбокс - Безодня (youtube.com/familyboombox)

Шанувальники поспішили поділитися своїми враженнями від такої співпраці - багато фанів вже давно чекали, щоб Кароль записала з кимось спільну пісню. Судячи по коментарям, вони залишилися більш ніж задоволені, називаючи "Безодню" божественним дуетом і дякуючи артистам за такий подарунок.

  • "Як так гарно можна керувати голосом, як Кароль?) Бумбокс емоції топ, дует супер*"
  • "Якщо рай існує, то там крутять Бумбокс"
  • "Дивно, дуже красиво, емоційно!!! Спасибі за такий подарунок"
  • "Це не реально красиво!!! Супер!!! Вау уууу потрясно!!!"
  • "Божественний дме. Стільки емоцій, життя, болю. Хана, мене просто розірвало. Браво!"
  • "Дякуємо, давайте вже весь альбом))"
  • "БОМБА! на повторі! ДЯКУЮ!"
  • "Незвичайне поєднання голосів)"
  • "Тіна королева мілізмів! Люблю її"
  • "Більше ніж пісня!"
  • "Пісня дуже емоційна. Сподобалася! Пропустила її крізь себе і відчула"

Нагадаємо, раніше чуттєва Тіна Кароль здивувала незвичайним вбранням неначе з чоловічого плеча.

Також нагадаємо, до цього "чарівна кішечка" Тіна Кароль підкорила шанувальників фото в ліжку.

До речі, Тіна Кароль знову зачарувала задумливим знімком.

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