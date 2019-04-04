"Божественний дует": мережа в захваті від спільної пісні Тіни Кароль і групи Бумбокс

Шанувальники Тіни Кароль давно чекали від неї спільної пісні
Популярна українська співачка Тіна Кароль підготувала великий сюрприз для своїх шанувальників - вона записала спільну пісню разом з групою Бумбокс. Кліп на композицію "Безодня" обіцяють представити вже ввечері 4 квітня, проте сама пісня вже була опублікована на Youtube-каналі familyboombox.
На промо-постері Тіна відображена в червоній сукні в квітковий принт і з відкритими плечима. Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк позує в чорному вбранні і шапці.
Відео: Тіна Кароль і Бумбокс - Безодня (youtube.com/familyboombox)
Шанувальники поспішили поділитися своїми враженнями від такої співпраці - багато фанів вже давно чекали, щоб Кароль записала з кимось спільну пісню. Судячи по коментарям, вони залишилися більш ніж задоволені, називаючи "Безодню" божественним дуетом і дякуючи артистам за такий подарунок.
Нагадаємо, раніше чуттєва Тіна Кароль здивувала незвичайним вбранням неначе з чоловічого плеча.
Також нагадаємо, до цього "чарівна кішечка" Тіна Кароль підкорила шанувальників фото в ліжку.