Босая Тина Кароль зачаровала душевным выступлением на свадьбе Потапа и Насти (видео)

Свадьба Потапа и Насти продолжает активно обсуждаться в сети. С каждым часом появляется все больше и больше подробностей этого важного в жизни пары события. Напомним, что свадьба состоялась 23 мая в одном из комплексов под Киевом. Более того, именно в этот день с самого утра Потап и Настя Каменских впервые официально признались в своих отношениях и перестали их скрывать.

Что касается свадьбы, то звездные гости торжества постепенно публикуют его новые детали. К примеру, стало известно, что мероприятие также посетила и Тина Кароль. При этом украинская певица преподнесла молодоженам особенный подарок - живое исполнение своих трогательных песен.

Кроме того, Тина Кароль даже выступила босиком!

Это было исполнение в тесном кругу друзей. Потап и Настя, нежно обнявшись, танцевали под песни Кароль. Забавно, но сама певица от переизбытка чувств и насыщенного на эмоции дня даже подзабыла немного слова своей песни "Ніжно". Но Кароль не растерялась и продолжила напевать мелодию. Соответствующее видео появилось на twitter-страничке MyGlamWish.

Отметим, что до этого стали известны другие не менее интересные подробности свадьбы Потапа и Насти. К примеру, пара порадовала своих гостей и поклонников, которые смотрели различные трансляции с торжества. Так, Потап и Каменских едва ли не впервые за долгое время исполнили песню, с которой все началось, - свой хит "Не пара". Он прозвучал впервые более 10 лет назад и именно с него поклонники познакомились с известным дуэтом.

Также гости вечера развлекались под песни зажигательной Верки Сердючки. Соответствующее видео даже сняла Маша Ефросинина, которая посетила свадьбу Потапа и Насти вместе со своим мужем Тимурм Хромаевым. Кстати, это была одна из самых красивых пар торжества. Известная телеведущая выбрала роскошное коктейльное платье синего цвета.